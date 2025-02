Serenight, dal 22 febbraio il nuovo show con Serena Autieri: temi ed ospiti

Sabato 22 febbraio esordisce Serenight. Si tratta della nuova avventura televisiva di Serena Autieri, nelle scorse settimane impegnata alla conduzione del Festival internazionale del Circo di Montecarlo.

Serenight, il cast fisso

Al timone di Serenight, in onda su Rai 1, c’è Serena Autieri. Al suo fianco può fare affidamento su una band composta da cinque elementi, diretta dal maestro Enzo Campagnoli. Il cast fisso, inoltre, è arricchito dagli aneddoti di Gigi Marzullo, andando a ricostruire una coppia già vista all’opera ad Unomattina Estate e Dedicato. Inoltre, è da segnalare la partecipazione del giovane attore Biagio Musella, che interpreta il ruolo del giovane barman e di grillo parlante.

La musica al centro di ogni appuntamento

La prima edizione di Serenight è composta da cinque puntate. Esse sono visibili per altrettante settimane, nella seconda serata del sabato. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show in diretta streaming tramite il sito Rai Play.

La grande protagonista degli appuntamenti è la musica. La padrona di casa, infatti, dà sfoggio delle sue doti canore, duettando con gli ospiti che la raggiungono in studio ed interpretando brani evergreen che hanno segnato la storia della musica.

Coloro che hanno scritto ed ideato il format sono Vincenzo Incenzo e Giuliano Rinaldi, con la collaborazione di Carlo Vani. La regia è di Claudia de Toma, mentre la scenografia è firmata da Tiziana Fiorillo. La trasmissione si svolge presso il Centro di Produzione Rai di Napoli.

Serenight, gli ospiti della prima puntata

Durante la prima puntata di Serenight, al via il 22 febbraio subito dopo la fine di Ora o mai più, presenziano numerosi ospiti. In primis c’è Tullio De Piscopo, leggendario batterista e percussionista napoletano. Fra i musicisti più apprezzati, ha collaborato, nel corso della carriera, con artisti come Milva, Giorgio Gaber, Pino Daniele, Domenico Modugno, Enzo Jannaci, Mina ed Adriano Celentano.

Sempre per il mondo della musica arriva Alan Sorrenti. La sua carriera è partita agli inizi degli anni ’70, ma è nel 1977 che diventa noto in Italia e non solo grazie a Figli delle stelle. In seguito, Serena Autieri si intrattiene con Iaia Forte, attrice partenopea che vanta due candidature ai David di Donatello e un Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista. In carriera ha recitato con registi del calibro di Mario Martone, Eduardo De Filippo e Leo De Berardinis. Infine, c’è Laura Valente, direttrice artistica di Napoli 2025 – 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, rassegna di eventi per festeggiare la fondazione della città.