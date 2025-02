Detectives 2025, la seconda puntata: l’omicidio Buonocore e la sparizione delle gemelle Schepp

Giovedì 27 febbraio, Rai 2 manda in onda la seconda puntata di Detectives 2025. Il format, che ripercorre alcuni casi reali di cronaca nera, è visibile in prima serata, al termine dello spazio di approfondimento del TG2 Post.

Detectives 2025 seconda puntata, il debutto in prime time di sette giorni fa

Detectives, la cui quarta edizione procede con l’appuntamento odierno, è realizzata dalla Direzione Rai Approfondimento. Al timone del format c’è il giornalista Pino Rinaldi, che si occupa di cronaca nera da decenni e che ha seguito alcune delle vicende più importanti avvenute in Italia. Al suo fianco ci sono Anna Maria Giannini, docente di criminologia forense, ed Arije Antinori, docente di Criminologia e Sociologia della Devianza. Con loro anche i magistrati Valerio De Gioia e Ines Pisano.

Detectives 2025 è la prima edizione del programma ad essere visibile in prima serata. In una serata decisamente molto ricca, fra fiction, reality show e talk di approfondimento, la trasmissione ha interessato 568 mila telespettatori, con il 3,1% di share.

L’omicidio di Teresa Buonocore

Al centro della seconda puntata di Detectives 2025 c’è la storia di Teresa Buonocore. Quest’ultima è morta a Napoli nel 2010. La donna è rimasta uccisa in un agguato: due sicari, a bordo di uno scooter, la mattina del 20 settembre l’hanno affiancato ed uccisa a colpi di pistola. Il mandante dell’assassinio è risultato essere Enrico Perillo, condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte Suprema di Cassazione. Nel 2018, ad otto anni dai fatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato, ai familiari di Teresa, la medaglia d’oro al merito civile alla memoria.

In seguito, Pino Rinaldi, nella puntata di oggi del programma, propone un focus sulla scomparsa di Alessia e Livia Schepp. Le due gemelline sono sparite nel nulla nel 2011, all’età di sei anni. Il responsabile sarebbe il padre, che le avrebbe prelevate prima di togliersi la vita. In una lettera che ha inviato alla mamma delle piccole, l’uomo ha fatto intendere di aver ucciso le bambine. Ad oggi, tuttavia, non vi è alcuna certezza in merito.

Detectives 2025 seconda puntata, la storia di Flavio Simmi

Infine, anche nella seconda puntata di Detectives 2025 è prevista la rubrica dal titolo La storia di. Al centro vi è la vicenda di Flavio Simmi: il ragazzo è stato ucciso a colpi di pistola a Roma il 5 luglio del 2011. Ad oggi, il caso è ancora irrisolto. Per parlarne, il conduttore dialoga con Lauretta Simmi, la mamma della vittima.