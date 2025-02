Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1: un nuovo inizio tra sorprese e ritorni – trama episodio 1

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Che Dio ci aiuti 8 con il primo episodio dal titolo Un nuovo inizio. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2024 e l’ottava stagione della serie si compone di venti episodi, suddivisi in dieci prime serate.

La tanto attesa ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” è finalmente iniziata, portando con sé un mix di novità e graditi ritorni. L’episodio 1 ha gettato le basi per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, confermando il successo di una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Che Dio ci aiuti 8 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Vicario. Protagoniste sono Azzurra Leonardi e Suor Angela interpretate rispettivamente da Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci. Suor Angela compare però solo nella prima e nell’ultima puntata. Nel cast anche Bianca Panconi nel ruolo di Melody. Ritroveremo Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi in alcuni episodi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma sfruttando la bellezza dei suoi monumenti storici e delle sue piazze. Il convento degli Angeli Custodi, luogo centrale della serie, è stato ricostruito in un teatro di posa romano. Alcune riprese sono state realizzate anche a Formello, una località nei pressi di Roma.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction.

La serie è arrivata all’ottava stagione senza perdere consensi di pubblico, nonostante la presenza più rarefatta di Elena Sofia Ricci che ha ceduto il testimone a Francesca Chillemi nel ruolo centrale di Suor Azzurra.

Che Dio ci aiuti 8 – trama della serie tv in onda su Rai 1

La stagione 8 segna un nuovo inizo per Azzurra Leonardi, che lascia il convento di Assisi per trasferirsi a Roma e gestire la “Casa del Sorriso“, una casa-famiglia a rischio chiusura. Suor Angela, pur comparendo in alcuni episodi, lascia ad Azzurra il compito di guidare questa nuova missione.

A Roma, Azzurra si trova ad affrontare sfide inedite, tra cui la gestione delle ragazze ospiti della casa-famiglia, ognuna con la propria storia e i propri problemi. Tra queste, spiccano Olly, una ragazza dal carattere difficile che nasconde un passato doloroso, e Melody, in fuga da una relazione tossica.

La “Casa del Sorriso” diventa un punto di incontro per diverse storie, tra cui quella di Lorenzo, uno psichiatra che cerca di gestire la casa-famiglia da quando la moglie è morta, e quella di un nuovo personaggio che porta una ventata di freschezza.

In questa stagione, Azzurra dovrà mettere alla prova la sua fede e la sua capacità di aiutare gli altri, affrontando anche i suoi dubbi e le sue incertezze. La serie continua ad occuparsi di temi importanti come l’amicizia, la famiglia, la fede e la ricerca di sé stessi, con il consueto mix di comicità e momenti emozionanti.

Che Dio ci aiuti 8: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Che Dio ci aiuti 8 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori