Stasera in tv sabato 1 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 1 marzo 2025. Su Rai3, il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, il film Banana Joe con Bud Spencer.

Stasera in tv sabato 1 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ora o mai più. Arriva all’ultimo atto la terza edizione della gara musicale riservata a cantanti in cerca di un rilancio. Dopo la puntata dell’8 febbraio, al primo posto c’era Pierdavide Carone, affiancato da Gigliola Cinquetti con 81 punti. A seguire, Matteo Amantia con Alex Britti e Antonella Bucci con Raf.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Elsbeth, con Carrie Preston. Due episodi: il primo s’intitola, “Qualcosa di blu”. Un country club di New York ospita le nozze di Ashton Hayes, consulente finanziario senza scrupoli che si è fatto strada nell’alta società di Manhattan. Ma qualcosa va storto: Hayes viene trovato morto a bordo di un golf cart. Elsbeth (Carrie Preston) indaga. A seguire, “Genio artificiale”. Elsbeth si scontra con l’intelligenza artificiale quando Quinn, giovane amministratore delegato di un’applicazione basata sulla localizzazione, uccide un giornalista e usa l’app per sviare le autorità e creare un falso assassino. Nel frattempo, Wagner elabora un piano per contrastare il Dipartimento di Giustizia.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini e la sua squadra continuano il loro viaggio nella sostenibilità e tornano a parlare di moda. L’industria del “fashion”, oltre a essere una delle più inquinanti del nostro pianeta, definisce criteri di bellezza a cui è necessario adeguarsi per non sentirsi esclusi dalla società.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Le donne. Franca Valeri ripercorre la galleria dei suoi personaggi femminili, raccontando i mutamenti e le contraddizioni che hanno costellato il percorso di emancipazione delle donne italiane attraverso i decenni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Anche in questa edizione le lettere che danno il via alle storie raccontate in studio da Maria De Filippi vengono recapitate in giro per l’Italia da quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi, Giovanni Vescovo. Il veterano è Mordino, entrato nel cast del programma 24 anni fa.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. C’è spazio per raccontare l’attualità da prospettive inedite con la giornalista Alessandra Sardoni ma pure per la satira del comico Saverio Raimondo. Tra gli ospiti fissi di Massimo Gramellini c’è anche il prof. Vecchioni che offre l’analisi di alcuni vocaboli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese vuole scovare il miglior locale per una breve fuga sui Colli bolognesi. Si sfidano Antica Hostaria della Rocca di Badolo, Tramvia, Agriturismo Cà Lunati e Cà Shin. Il bonus va al miglior tortellone (ripieno di magro).

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. In prima serata Luca Sommi conduce l’approfondimento politico ed economico che introduce al weekend. Al suo fianco, per l’analisi dei fatti della settimana in chiusura, ci sono in studio Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

I film di questa sera sabato 1 marzo 2025

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 1982, di Steno, Banana Joe, con Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta. Sudamerica. Il burbero Banana Joe (Bud Spencer) si dedica al commercio della frutta, che usa come merce di scambio per rifornire gli abitanti del villaggio in cui vive. Quando il boss Torsillo decide di colonizzare la zona, Joe si oppone. Ma finisce ben prestoin carcere perché privo della licenza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Johs Gordon e Will Speck, Il talento di Mr. Crocodile, con Javier Bardem, Constance Wu. La famiglia Primm si trasferisce a New York nella casa un tempo abitata dall’illusionista Hector Valenti. Nell’attico vive ancora Lyle, un coccodrillo canterino che si esibiva con Valenti. Quando il giovane Josh Primm (Winslow Fegley) lo scopre nasce una bella amicizia che coinvolge tutta la famiglia.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 1992, di Kevin Hooks, Passenger 57 – Terrore ad alta quota, con Wesley Snipes. Un terrorista è in volo per Los Angeles, dove deve essere processato. Benché sorvegliato, l’uomo tenta di dirottare l’aereo. Dovrà vedersela con il detective John Cutter.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1992, di Phillip Noyce, Giochi di potere, con Harrison Ford, Anne Archer. In vacanza a Londra, l’ex agente della Cia Jack Ryan sventa un attentato davanti a Buckingam Palace, uccidendo un terrorista dell’Ira. Il fratello della vittima giura di vendicarsi.

Stasera in tv sabato 1 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Rawson Marshall Thurber, Come ti spaccio la famiglia, con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston. David, spacciatore da quattro soldi, accetta di fare da corriere tra Messico e Stati Uniti. Per riuscire a passare il confine inosservato si spaccia per un perfetto padre di famiglia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Sergio Castellitto, Il materiale emotivo, con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo. Vincenzo dedica tutto sé stesso alla sua libreria e alla figlia, rimasta disabile a seguito di un incidente. Ma l’incontro con l’esuberante e scombinata Yolande lo scuote dal suo torpore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Kyle Balda, Pierre Coffin, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Colin Trevorrow, Jurassic World, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Alla ricerca di nuove attrazioni, gli investitori del parco Jurassic World chiedono un dinosauro ancora più terrificante. Ma l’ex marine Owen Grady non è d’accordo.