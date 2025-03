Stasera in tv domenica 2 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 2 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 2 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo. Titolo dell’episodio di stasera: “Amori impossibili”. La morte di due persone legate al mondo del circo porta Imma (Vanessa Scalera) e Calogiuri ad indagare tra vecchi rancori e identità nascoste. Lei si scopre sempre più divisa tra le responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui sentimenti che prova per il maresciallo.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Tra un’inchiesta e l’altra, Sigfrido Ranucci ha scritto un libro “La scelta”, uscito un anno fa, in cui ripercorre la sua carriera e svela i retroscena di alcuni reportage. Scrive: “Avere un grande passione per il lavoro che faccio mi dà un’energia incredibile. Ma l’energia più grande arriva dall’affetto della gente”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Sono passati quasi tre anni dall’intervista esclusiva di Giuseppe Brindisi a Sergej Lavrov, ministro degli esteri russo. E da allora il programma ha continuato a prestare attenzione all’evoluzione del conflitto in Ucraina e ai rapporti tra Mosca e Italia, un tema molto caldo in questo periodo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Aboliti a Sanremo, i monologhi restano invece un pilastro del programma condotto da Veronica Gentili. Tra gli ultimi, quello di Luca Calvani: “Ho imparato ad amarmi e questo ha acceso la mia creatività, la gioia delle piccole cose. La vera magia sta nell’incredibile, straordinaria, essenziale normalità”.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Il giornalista e saggista Paolo Mieli è stato ospite di Massimo Gramellini nella puntata del 16 febbraio dove si è discusso anche del Festival di Sanremo e del caso Sinner dopo il doping. Chi ci sarà in studio questa sera e di cosa si parlerà?

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Come è ormai da tradizione, anche in questa edizione del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ad introdurre gli ospiti c’è Filippa Lagerback. Attualità, informazione, intrattenimento e comicità restano i cardini del programma.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cortesie per gli ospiti. Un altro appuntamento con il programma condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi. Oggi si sfidano una coppia della provincia di Milano e due amici provenienti dal centro città. Chi tra loro avrà la meglio?

I film di questa sera domenica 2 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Ludovic Colbeau-Justin, Il colpo del leone, con Dany Boon. Leo è ricoverato in una clinica psichiatrica e dice di essere un agente segreto. Romain è il medico che lo ha in cura e non gli crede, questo finché la sua compagna non viene rapita come gli aveva predetto.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2014, di Roger Donaldson, The november man, con Pierce Brosnam. L’ex agente della Cia Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera. Un giorno viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier e dovrà vedersela con un suo ex pupillo.

Su Iris, alle 21.15, il film d’avventura del 2015, di Ron Howard, Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, con Chris Hemsworth. Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano: tra di loro il piccolo Thomas Nickerson che…

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2022, di Massimo Venier, Il grande giorno, con Giovanni Storti, Giacomo Poretti. Elio e Caterina, igli di Giacomo e Giovanni, stanno per sposarsi. L’arrivo dell’esuberante Aldo, il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni, porta ad innumerevoli disastri tragicomici.

Stasera in tv domenica 2 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Yorgos Lanthimos, Povere creature! con Emma Stone. Bella viene riportata in vita dal brillante ma poco ortodosso scienziato Godwin Baxter. Curiosa e desiderosa di mondanità, Bella fugge con un avvocato elegante e dissoluto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Alexander Payne, The Holdovers – Lezioni di vita, con Da’Vine Joy Randolph. New England. Paul, scontroso professore, deve sorvegliare gli studenti rimasti a campus per le vacanze di Natale. Stringerà un insolito legame con uno di loro e con la cuoca della scuola.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2020, di Jeff Fowler, Sonic – Il film, con James Marsden, Ben Schwartz. Il velocissimo riccio Sonic, alieno del mondo dei videogiochi, è inseguito dal temibile dr. Robotnik che vuole impadronirsi dei suoi poteri. In suo aiuto accorre lo sceriffo Tom.