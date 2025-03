Stasera in tv lunedì 3 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 3 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 3 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Belcanto, con Vittoria Puccini. Due episodi: il primo s’intitola, “Don Giovanni”. Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto è rimasto affascinato. Intanto Maria (Vittoria Puccini), pur di riuscire a pagare le rette, accetta di lavorare come domestica. A seguire, “Casta Diva”. La scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio, ma la sorella la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano.

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. Dopo le prime tre puntate i concorrenti rimasti in gara sono 51. Per loro, in questa quarta serata, nuove prove da affrontare: giochi divertenti, a volte assurdi, ma sempre alla portata di tutti. Chi riuscirà ad arrivare sino alla fine si aggiudicherà i 99.000 mila euro in palio. Conduce in studio Max Giusti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Le tensioni tra Russia e Italia, ma anche le sfide di Trump all’Europa, sono solo alcuni dei temi all’attenzione di Massimo Giletti nelle ultime settimane. E potrebbero esserci nuovi sviluppi dell’inchiesta “Doppia Curva” mentre è in corso il processo agli ultras di Inter e Milan arrestati a fine settembre.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le critiche dell’amministrazione Trump all’Europa e quelle delle Russia al Presidente Mattarella sono sempre in primo piano nei talk di approfondimento. In caso di ulteriori sviluppi Nicola Porro è pronto a discuterne con i suoi ospiti nel programma settimanale che conduce dal 17 settembre 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A meno di un mese dalla conclusione, Alfonso Signorini fa un nuovo punto della situazione con i concorrenti ancora in gara e lancia altre sfide al televoto per aggiungere qualche nome all’elenco dei finalisti. In studio ci sono sempre Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. “Proveremo ad affrontare vari temi che ci verranno suggeriti dall’attualità, cercando di dargli uno spessore che ci aiuti a capire perché le cose accadono”. Lo disse Corrado Augias in un’intervista nel novembre del 2023 all’esordio della prima edizione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Puntata finale della 10° edizione per Bruno Barbieri che è in Trentino in cerca della struttura top per una fuga d’amore. In lizza: Hotel La Roccia (Cavalese), Locanda degli Artisti (Canazei), X Alp Hotel (San Giovanni di Fassa), Hotel Garden (Moena).

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Terrybilmente divagante. Rivediamo lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino che è stato portato in tour per l’Italia nel 2012. La protagonista racconta di sé, della vita a Milano e nella sua Palermo, ma soprattutto delle differenze tra uomini e donne.

I film di questa sera lunedì 3 marzo 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Costa – Gravas, Adulti nella stanza, con Yanis Varoufakis. I disperati tentativi, nei primi mesi del 2015, del ministro delle finanze della Repubblica Ellenica Yanis Varoufakis di evitare l’uscita dall’euro della Grecia, sull’orlo della bancarotta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1957, di John Sturges, Sfida all’O.K. Corral, con Burt Lancaster, Kirk Douglas. Dodge City, 1881. Lo sceriffo Wyatt Earp aiuta l’amico Doc Holliday, giocatore e alcolista, a non cedere alle provocazioni dei fuorilegge. Ma quando uno dei fratelli di Earp viene ucciso…

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Patty Jenkins, Wonder Woman, con Gal Gadot, Chris Pine. Nel 1917 la principessa amazzone Diana (Gal Gadot), armata del Lazo della Verità, lascia l’isola di Themyscira con il soldato americano Steve Trevor (Chris Pine). Insieme affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità. Combattendo lei scoprirà i suoi poteri e il suo vero destino.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2013, di Ruben Fleischer, Gangster Squad, con Josh Brolin, Sean Penn. Il sergente O’Mara è incaricato di formare una task force per catturare il gangster Cohen, che sta costruendo un impero basato sui traffici di ogni tipo: dalla droga alla prostituzione.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2016, di David Frankel, Collateral beauty, con Will Smith, Edward Norton. Il pubblicitario Howard vive una profonda tragedia personale che lo porta ad isolarsi da tutto. I colleghi, allora, escogitano un piano per costringerlo a confrontarsi con il suo dolore.

Stasera in tv lunedì 3 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Antoine Fuqua, The Equalizer 3 – Senza tregua, con Denzel Washington. McCall si è ritirato in un paesino de Sud Italia per lasciarsi alle spalle i crimini commessi. Ma sarà presto richiamato a “sporcarsi le mani” per difendere il territorio della camorra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Maura Delpero, Vermiglio, con Giuseppe De Domenico. Pietro, soldato siciliano, trova riparo a Vermiglio, un piccolo borgo nel Trentino occidentale. Ma presto la sua presenza inizia a turbare gli equilibri della numerosa famiglia del maestro Cesare, guida morale del paese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Iain Softley, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, con Brendan Fraser. Il libraio Mortimer vive con la figlia e da anni coltiva una speranza: ritrovare la moglie scomparsa mentre stava leggendo un romanzo fantasy.