My Home My Destiny, le trame dal 3 al 7 marzo

Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è proposta tutti i giorni, sulla rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 16:50 circa.

My Home My Destiny 3 7 marzo, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir. Tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa 15 minuti.

Durante My Home My Destiny di lunedì 3 marzo, Zeynep e Sakine sono in procinto di acquistare gli abiti per il matrimonio quando ricevono una sorpresa. All’interno del negozio fa il suo ingresso Nesrin e Sakine, non appena la vede, rimane di stucco. Ha una somiglianza incredibile con Gulbim, sorella di Zeynep scomparsa nel nulla da anni.

My Home My Destiny 3 7 marzo, la trama

Nella puntata del martedì, procedono a gonfie vele i preparativi per la proposta di matrimonio di Ali Riza a Sultan. L’evento, molto atteso, non è senza dubbio un segreto. Tutti, infatti, sembrano esserne a conoscenza, tranne l’interessata. Tutta la famiglia è invitata a tavola a ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale a sorpresa.

Il mercoledì, Sultan riceve, a sorpresa, la proposta di nozze. Quando la donna vede l’anello ed ascolta le parole d’amore di Ali Riza, rimane stupefatta ed accetta.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Il giovedì, Ali Riza esprime la volontà di far celebrare le nozze ad un suo vecchio amico, un capitano della marina. Intanto, Baris viene a sapere che Tarik è stato arrestato insieme a Meltem. Infine, il venerdì, sempre Baris scopre che Nesrin è ricercata. Tuttavia, desiste dal farla arrestare perché Sakine ha capito che lei, in realtà, è Gulbim.

My Home My Destiny 3 7 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.