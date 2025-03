Stasera in tv venerdì 7 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 7 marzo 2025. Su Rai2, il film Una boccata d’aria, con Aldo Baglio, Lucia Ocone. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 7 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Antonella Clerici presenta la terza delle sei puntate dedicate alle audizioni al buio. Come sempre, in questa fase, al racconto in musica si affianca quello intimo e personale della vita dei concorrenti, per formare quel mosaico di storie e voci uniche che rappresentano il vero cuore pulsante del talent.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Penultima puntata del programma di Salvo Sottile, che di recente ha dichiarato: “Da quando sono approdato in Rai sento ancora più forte la missione di servizio pubblico e voglio continuare ad occuparmi delle truffe organizzate, della sanità che non funziona e dei tanti far west del nostro Paese”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale L’Heure Espagnole. Per il 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel (1875-1937), viene riproposta la commedia musicale andata in scena nel 2024 al Teatro dell’Opera di Roma e diretta da Michele Mariotti. Tra gli interpreti, Ya-Chung Huang e Karine Deshayes.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il giallo di Pierina Paganelli e la vicenda di Alessia Pifferi sono sempre in primo piano nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Con loro in studio ritroviamo esperti e commentatori come Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Umberto Brindani e Carmelo Abbate.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4 puntata della fiction Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. Anna (Anna Valle) e Mia si trovano coinvolte nella morte dell’ex commissario. Luca, a cui è stato assegnato il caso, è affiancato da Beatrice che, ignara delle colpe del padre, affronta un’inaspettata verità. Le indagini aumentano il rischio che i segreti di Anna e Mia vengano alla luce.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Per discuterne in studio ma anche per farci riflettere sul variegato mondo dei social. E’ questo uno dei meriti che il talk di Diego Bianchi, in arte Zoro, può vantare in tanti anni. Chi sarà sotto la lente d’ingrandimento questa sera?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Al via la 13° edizione del talent con i giudici stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Fra i 20 concorrenti si comincia con un live cooking: ciascuno dovrà preparare un piatto con gli ingredienti scelti in dispensa.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Vittorio Feltri e Flavio Briatore sono senza dubbio fra i personaggi più centrati e apprezzati fra quelli proposti da Maurizio Crozza nel suo show. Ma tanti nuovi ne sono arrivati nelle ultime stagioni. Scopriamo a chi toccherà questa volta.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Tra lievito e farina, le panetterie d’Italia nascondono preziose ricette e ottimi prodotti del forno. Fulvio Marino, accompagnato da un ospite speciale, è pronto a scovare quale tra i forni in gara sia il vero forno delle meraviglie.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction L’arte della gioia, con Tecla Insolia, Jasmine Trinca. Accolta nella villa della Principessa Brandiforti, Modesta, ormai una giovane donna, recita la parte della devota novizia. Un’infatuazione, però, rischia di rovinare i suoi piani.

I film di questa sera venerdì 7 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Alessio Lauria, Una boccata d’aria, con Aldo Baglio, Lucia Ocone. Quando viene a sapere della morte del padre, con cui da tanti anni non aveva rapporti, Salvo (Aldo Baglio), titolare di una pizzeria a Milano, torna nel suo paese natale, in Sicilia, con l’obiettivo di convincere il fratello Lillo a vendere il casale di famiglia; spera così di risolvere i suoi problemi economici.

Su Rai4, alle 21.20, il film giallo del 2022, di Park Dae-min, Special Delivery, con Park So-dam. Eun Ha, talento del volante, consegna qualsiasi cosa o persona al giusto prezzo. Una notte, però, le cose vanno storte e un uomo in fuga da un poliziotto corrotto le affida il figlio, assieme a una chiave di sicurezza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Deon Taylor, La legge dei più forti, con Naomie Harris, Tyrese Gibson. Alicia (Naomie Harris), poliziotta della Narcotici di New Orleans, assiste all’omicidio di un giovane spacciatore da parte di un agente corrotto. Anche lei è in pericolo perché la sua bodycam ha filmato tutto. Costretta alla fuga, Alicia accetta l’aiuto di un collega, ma poi scopre che anche lui è corrotto.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’avventura del 2004, di Antoine Fuqua, King Arthur, con Clive Owen, Stephen Dillane. V secolo: il comandante romano Castus riceve l’ordine di ritirarsi, lasciando la Britannia in balia dei Sassoni. Il druido Merlino e sua figlia Ginevra gli faranno cambiare idea.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Clint Eastwood, Debito di sangue, con Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston. Il detective Terry McCaleb ha subìto un trapianto di cuore che gli ha salvato la vita. Quando scopre che la donatrice è stata uccisa da un serial killer decide di indagare.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2018, di Sean Anders, Instant family, con Mark Wahiberg, Isabella Moner. Non potendo avere figli, Pete ed Ellie adottano tre fratelli. Ben presto, la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

Stasera in tv venerdì 7 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alla 21.15, il film drammatico del 2004, di David Cronenberg, A history of violence, con Viggo Mortensen. Tom Stall, gestore di una caffetteria, reagisce all’aggressione di due ladri uccidendoli. Dopo aver visto la tv, un gangster si presenta in città dicendo di conoscere il suo passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Agustin Fernàndez, Badge of honor, con Mena Suvari. La detective Jessica Dawson cerca di far luce sulla sospetta uccisione di un adolescente da parte di due agenti di polizia e del loro capo. Ma durante le ricerche scopre di essere nel mirino di un killer.