The Voice Senior 2025, la seconda puntata: tutti gli artisti che sono passati

Venerdì 28 febbraio, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di The Voice Senior 2025. Al timone c’è Antonella Clerici, che ha svolto il ruolo di padrona di casa delle Blind Auditions.

The Voice Senior 2025 seconda puntata, le scelte di Loredana Bertè ed Arisa

Nella seconda puntata di The Voice Senior 2025, la coach Arisa è riuscita ad arricchire il proprio team con nuovi artisti. In primis c’è Lucia Del Piano, 62enne che si è avvicinata al mondo della musica in un periodo molto complesso della sua vita. Quella su Rai 1 è stata la prima esibizione in pubblico ed ha convinto tutti con Tu si’ na cosa grande. In seguito c’è Elisabetta Stramaglia, 82enne di Bari. Mamma e nonna, nella clip di presentazione ha ricordato alcuni dei momenti più complessi della sua vita, come quello della guerra. Ha eseguito La nostra favola di Jimmy Fontana.

Altri artisti anche per Loredana Bertè. La cantante ha selezionato Chiara Forbicioni, 67enne romana che ha proposto la cover di Call me di Blondie. Altro trionfo è quello del cuoco Francesco Benedetto, 70 enne ligure che ha emozionato con Un senso di Vasco Rossi. Infine, c’è Gianni Petrillo, ex vigile del fuoco, in servizio durante il tragico incidente aereo avvenuto a Linate nel 2001. Ha cantato (Everything I Do) I Do It for You.

Clementino e Gigi D’Alessio

Clementino, nella seconda puntata di The Voice Senior 2025, ha selezionato Nicola Crivaro, meccanico che vive a Cremona e che si è esibito sulle note di Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Alessandro Acciaro di Terni, ex militare, ha ricevuto grandi apprezzamenti per la performance con Il disertore di Ivano Fossati.

Infine, la squadra di Gigi D’Alessio si è arricchita con la fortissima voce di Patrizia Conte. Nella vita lavora proprio con la musica ed ha ha conquistato i coach con Amoreunicoamore, brano di Mina. Silvio Cairola, 60 enne di Torino, ha ottenuto l’accesso alla fase successiva con Rimmel di Francesco De Gregori.

The Voice Senior 2025 seconda puntata, gli ascolti e gli ospiti

Nella seconda puntata dello show, i giudici hanno ricevuto la sorpresa di Claudio Santamaria. L’attore ha eseguito la cover di Somebody to Love. In seguito, con il collega Maurizio Lastrico, ha presentato il film FolleMente, ultimo lavoro di Paolo Genovese attualmente al cinema. Ottimi, come sempre, gli ascolti: l’appuntamento, infatti, ha permesso alla rete ammiraglia della TV di Stato di essere la più vista della serata, intrattenendo 3 milioni e mezzo di italiani con il 22,43% di share.