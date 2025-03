Grande Fratello, la puntata del 6 marzo: eliminato Federico, scontro

Giovedì 6 marzo è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Al timone dello show, visibile su Canale 5, c’è il solito Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 6 marzo, confronto fra Lorenzo e D’Apice

Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello del 6 marzo, ha raggiunto lo studio per un confronto con Alfonso D’Apice. Quest’ultimo ha accusato il finalista di aver coinvolto appositamente la fidanzata Chiara Cainelli nella dinamica della “gelosia di Shaila”. In sostanza, per D’Apice il concorrente starebbe sfruttando Chiara per far ingelosire Shaila. In seguito, Javier ha criticato duramente Cainelli, che a suo dire si sarebbe fidanzata con Alfonso solo per strategia.

Poi, nella diretta del Grande Fratello del 6 marzo è dato spazio al rapporto fra Tommaso e Mariavittoria. La loro relazione procede fra alti e bassi, ma negli scorsi giorni la ragazza ha palesato malcontento in quanto non si è mai sentita tutelata dal compagno durante l’esperienza nel reality.

Luisa, la mamma di Shaila, si confronta con Lorenzo

Al Grande Fratello di oggi, giovedì 6 marzo, è stata mandata in onda una clip di qualche settimana fa con protagonista Lorenzo Spolverato. L’uomo, nel filmato, ha suggerito alla fidanzata di provarci per qualche giorno con Emanuele per avere poi dello spazio in puntata. Un fatto, questo, che non è affatto piaciuto ad Alfonso Signorini, che ha attaccato: “Avete perso la faccia”.

Nel blocco successivo, Shaila ha ripercorso la sua vita, parlando del periodo di vita complicato che ha affrontato in compagnia di un ex fidanzato. L’ex Velina ha potuto riabbracciare la mamma Luisa, che si è rifiutata di commentare l’andamento della storia (mai appoggiata) fra la figlia e Lorenzo.

Grande Fratello 6 marzo, tutti contro tutti

Nel corso del Grande Fratello del 6 marzo, Mariavittoria ha criticato Chiara a causa di alcuni suoi commenti nei confronti di Tommaso. Un comportamento, questo, che non è piaciuto né a Jessica né a Stefania Orlando, che hanno speso parole molto dure verso Cainelli. D’Apice, dallo studio, è intervenuto in difesa della ragazza, così come Lorenzo Spolverato. Ben presto, si è scatenato il caos nella Casa, in una sorta di tutti contro tutti, bloccato faticosamente dal conduttore.

Signorini ha letto l’esito del televoto, che ha condannato all’eliminazione Federico, che ha raccolto solamente il 16,4% delle preferenze. La più votata è risultata essere Chiara, seguita da Stefania e da Mariavittoria. Infine, si sono svolte le nomination: al televoto finiscono Mariavittoria, Chiara, Stefania, Shaila e Zeudi. La più votata, il prossimo lunedì, sarà la terza finalista.