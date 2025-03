Stasera in tv domenica 9 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 9 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentili, Le Iene.

Stasera in tv domenica 9 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera. Titolo dell’episodio di stasera: “Quando finisce un amore”. Dopo l’arresto di Latronico, il maresciallo Calogiuri deve lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro (Massimiliano Gallo) trova nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Imma (Vanessa Scalera) indaga su un omicidio avvenuto durante un ricevimento nuziale.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con la nuova edizione di Presa diretta. “Report” si prende qualche settimana di pausa e lascia il posto alle nuove puntate del programma di Riccardo Iacona, che torna con tanti reportage. Si comincia con un’inchiesta che racconta le luci e le ombre della legge sulla cittadinanza italiana, fondata sul principio dello ius sanguinis.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Nel programma condotto da Giuseppe Brindisi non mancano mai gli approfondimenti sui temi di stretta attualità, come l’impatto sull’Europa delle decisioni di Donald Trump, ma c’è tanto spazio anche per le storie di truffe, sempre più spesso realizzate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. La settimana di Veronica Gentili comincia di martedì con la nuova puntata di “Le Iene Show” e si chiude nel giorno di festa con la versione tradizionale del programma di Davide Parenti. In studio con lei anche questa sera ritroviamo Max Angioni insieme con Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Matteo Renzi, senatore nonché fondatore e presidente di Italia Viva, è stato di recente ospite di Massimo Gramellini per parlare anche delle elezioni in Germania e di Donald Trump. Chi sarà questa sera l’ospite in studio?

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Restano sempre alti gli ascolti per il talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Fra grandi interviste esclusive e qualificati ospiti del mondo politico, culturale, sportivo, musicale e dello spettacolo, resta fra i programmi più amati.

I film di questa sera domenica 9 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Tarik Saleh, La cospirazione del Cairo, con Fares Fares, Tawfeek Barhom. Adam ottiene una borsa di studio per l’Università Al-Azhar de Il Cairo. Ma una volta lì, il giovane diventa una pedina in una spietata lotta di potere tra l’élite religiosa e politica.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1975, di John Milius, Il vento e il leone, con Sean Connery, Candice Bergen. Tangeri, 1904. Il capo berbero El Raisuli sequestra l’americana Eden e i suoi due figli. Il Presidente Roosevelt invia i marines, ma intanto i prigionieri fraternizzano con il rapitore.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham, Hugh Grant. La spia dell’MI6 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise, Billy Connolly. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumato lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Franco Castellano, Il bisbetico domato, con Ornella Muti, Adriano Celentano. Elia conduce una vita solitaria nella campagna pavese, accudito solo da una domestica di colore. Una notte, alla sua porta, bussa una bella ragazza, rimasta in panne con l’auto.

Stasera in tv domenica 9 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Emmy Rossum, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Gianluca Ansanelli, Troppo napoletano, con Serena Rossi, Gennaro Guazzo. A Napoli, Debora è preoccupata per il figlio Ciro, forse turbato dalla morte del padre. Decide, così, di chiedere un consulto allo psicologo Orfei. Il medico intuisce la causa del problema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.