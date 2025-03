L’ultimo giorno di patriarcato, Checco Zalone l’8 marzo rilascia l’ultimo suo inedito: significato e testo

A sorpresa, Checco Zalone è tornato. Il comico, recordmen nei cinema e non solo, ha rilasciato, poche ore fa, il suo ultimo inedito, dal titolo L’ultimo giorno di patriarcato.

L’ultimo giorno di patriarcato, di cosa parla il brano

La canzone Ultimo giorno di patriarcato, come intuibile già dal titolo, affronta la questione spinosa della cultura del patriarcato, sistema sociale che favorisce gli uomini, che occupano quasi esclusivamente le posizioni di potere.

Ed è proprio questo il contesto nel quale prende il via il videoclip. In esso, infatti, c’è il protagonista, interpretato da Checco Zalone, che vive con la sua famiglia nell’immaginario borgo di San Masculo. Il personaggio principale si gode tutti i servizi che gli offre la moglie, che gli porta la colazione a letto e che gli stira le camice. Il tutto, però, è destinato a cambiare da lì a poco: una legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, ha vietato il patriarcato.

L’ultimo giorno di patriarcato, coinvolta Vanessa Scalera

Grazie a una magistrale regia, scenografia e scelta dei costumi, la situazione cambia in modo radicale. Da questo momento in poi, infatti, il protagonista, aderendo in pieno ai luoghi comuni, compie tutte quelle azioni che, secondo i pregiudizi, sono tipiche delle donne. Tuttavia, i risultati sono disastrosi.

Checco Zalone, ad esempio, si cimenta ai fornelli ma brucia la lasagna, prova a stirare ma buca i vestiti e fa le lavatrici, ma rovina i capi in quanto mischia il bucato bianco con quello nero. La moglie, al contrario, va tutti i giorni al bar con le amiche e sceglie i programmi da vedere in televisione, fino al culmine: esce con un toy boy. Da segnalare il coinvolgimento, nel progetto, di Vanessa Scalera, attrice che presta il volto alla coniuge del protagonista.

Il videoclip lanciato nella Giornata internazionale delle donne

Checco Zalone, con L’ultimo giorno di patriarcato, con la solita ironia affronta un argomento molto importante, peraltro nel giorno in cui si celebra la ricorrenza della Giornata internazionale delle donne. Il comico si dimostra un vero e proprio maestro, che riesce a far ridere utilizzando temi tutt’altro che divertenti, peraltro di grande attualità.

Non è la prima volta che Checco Zalone rilascia, sul proprio canale Youtube, dei videoclip. L’ultimo risale a due anni fa, quando nel pieno del conflitto fra la Russia e l’Ucraina aveva fatto uscire la hit Sulla barca dell’Oligarca. Tre anni fa, quando tutti discutevano dei vaccini anti-Covid, aveva rilasciato La vacinada, collaborando con la star internazionale Helen Mirren.