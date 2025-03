Sport in tv domenica 9 marzo: l’Italia di rugby, lo sci e il basket

Domenica 9 marzo ci sono, in tv e in chiaro, vari appuntamenti molto interessanti di sport. Fra i più attesi c’è il 6 Nazioni di rugby.

Sport in tv 9 marzo, scende in campo l’Italrugby

Grande protagonista, domenica 9 marzo, è Rai 2. Sulla seconda rete della TV di Stato vi sono numerosi eventi sportivi, a partire dal già citato Italrugby. La nostra Nazionale, infatti, ha un nuovo impegno nel 6 Nazioni. Nel sempre molto atteso torneo, il team ha il compito di affrontare, in trasferta, l’Inghilterra. Il faccia a faccia si svolge nell’impianto Twickenham, stadio situato nella capitale Londra.

Il fischio di inizio del match è previsto per le 16:00. La grande favorita, alla vigilia, è il team padrone di casa, ma l’Italia spera, con grinta e determinazione, di riuscire a strappare un risultato positivo. I telecronisti che hanno il compito di raccontare ciò che accade in campo sono Nicola Sangiorgio ed Andrea Gritti.

Lo sci

Rimanendo sempre sulla seconda rete della TV di Stato, qui è possibile assistere ad un nuovo, importante appuntamento di sci. Infatti, dalle ore 10:20 circa e per circa 90 minuti, si svolge il Super G Maschile valevole per la Coppa del Mondo. La tappa si svolge a Kvitfjell, in Norvegia.

Il commento è firmato da Davide Labate, affiancato, nel ruolo di telecronista tecnico, da Alberto Schiepparti. A supporto dei due c’è Ettore Giovanelli, che effettua le interviste ai protagonisti. La stessa squadra di giornalisti è impegnata, su Rai Sport, già alle 09:15, quando è possibile seguire, rigorosamente in diretta, lo Slalom femminile, anch’esso valevole per la Coppa del Mondo.

Da notare, sempre su Rai Sport e domenica 9 marzo, che ci sono le ultime gare dei Campionati Europei di Atletica indoor. A tal proposito, la sessione mattutina parte alle 10:20, quella serale inizia alle 15:25 circa.

Sport in tv 9 marzo, il basket

Domenica 9 marzo, il calendario degli eventi sportivi in chiaro in tv hanno come protagonista anche il basket. Il punto di riferimento è ancora una volta DMax. La rete, visibile sul canale 52 del digitale terrestre, propone dalle 18:00 il match fra Reggio Emilia e Trapani, valevole per la Serie A maschile.

Infine, come ogni domenica, sulle reti generaliste sono in onda varie trasmissioni di approfondimento per commentare ciò che è accaduto sui campi di calcio di Serie A. Su Rai 2, alle 22:45 e alle 00:45, ci sono rispettivamente La Domenica Sportiva al 90° e L’altra DS. Su Canale 5, dalle 23:35 circa, spazio a Pressing.