Stasera in tv lunedì 10 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 10 marzo 2025. Su Rai2, il game show condotto da Max Giusti, 99 da battere. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 10 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Belcanto, con Vittoria Puccini, Adriana Savarese. Due episodi: il primo s’intitola, “La Cenerentola”. Carolina (Adriana Savarese), dopo il successo nella gara di canto, riceve un’offerta per il ruolo da protagonista in “La Cenerentola”, suscitando la gelosia di Antonia. Olimpia, sorella di Enrico, viene ferita in uno scontro con le guardie austriache. A seguire, “Il flauto magico”. Antonia, nella speranza di ottenere il ruolo della sorella in “La Cenerentola” rivela al colonnello Falez, attratto dalla ragazza fin dal loro primo incontro, il nascondiglio della rivoluzionaria Olimpia che, durante un tentativo di fuga, viene uccisa da Falez.

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. Dopo le prime quattro puntate i concorrenti rimasti in gara sono 35. Per loro, nella quinta serata, nuove prove da affrontare (tra cui un quiz musicale con Gabriele Vagnato) per accedere alla finale. Conduce Max Giusti, ma lo studio in realtà è governato dalla Voce che annuncia tutte le sfide da affrontare.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Ogni lunedì sera Massimo Giletti mette a confronto politici e giornalisti su temi di strettissima attualità, anche internazionale. Spazio inoltre a nuove inchieste senza dimenticare gli aggiornamenti su questioni già trattate nelle puntate precedenti, su tutte l’indagine sulle curve di Inter e Milan.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Da quando è rientrato alla Casa Bianca il Presidente Donald Trump è sempre in prima pagina, e Nicola Porro segue ogni sua mossa per poi discuterne con gli ospiti della puntata. Spazio anche al caro bollette, fenomeno ricorrente che il governo guidato da Giorgia Meloni sta cercando di arginare.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. La finale, prevista lunedì 31 marzo, è sempre più vicina, è anche per questo aumenta la tensione tra i concorrenti ancora nella Casa. Alcuni di loro, come Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, sono già sicuri di partecipare all’ultima puntata. Stasera Alfonso Signorini fa il punto della situazione.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Questa settimana Corrado Augias propone una puntata dal titolo “La musica ribelle”. In studio con lui ci sono Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film di Roberto Benigni “La vita è bella”, e Serena Dandini.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Rivediamo la 7° edizione del reality di Bruno Barbieri, questa sera in cerca del miglior hotel della costa sud della Sardegna. Si sfidano: Capo Blu Boutique Hotel, Nora Club Hotel & Spa, Stele di Nora Hotel & Spa, Rurale & Spa Orti di Nora.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Sono nata il ventitrè. Questo spettacolo teatrale di Teresa Mannino è un divertente racconto autobiografico che fa parte dell’infanzia dell’attrice in Sicilia. La Mannino rievoca i mitici Anni 70 e indaga l’evoluzione dei rapporti tra genitori e figli.

I film di questa sera lunedì 10 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il Presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Olivier Marchal, 36 Quai des Orfèvres, con Gérard Depardieu. Una gang terrorizza Parigi. Il capo della Polizia promette ai suoi due più stretti collaboratori che cederà il suo posto a chi sgominerà la banda. Tra i due si scatena la rivalità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il western del 1993, di George Pan Cosmatos, Tombstone, con Kurt Russell, Sam Elliott. Arizona, Stati Uniti. L’ex sceriffo Wyatt Earp arriva nella cittadina di Tombstone con i suoi fratelli per aprire una casa da gioco. Dovrà fare i conti con un ambiente ostile.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2020, di Patty Jenkins, Wonder Woman 1984, con Gal Gadot, Chris Pine. Washington, Anni 80. Diana Prince (Gal Gadot), alias Wonder Woman, lavora come agente segreto per il governo americano. Dovrà lottare fino allo stremo delle forze contro Barbara, una spia sovietica che ha acquisito enormi poteri grazie a un potentissimo talismano, la Pietra dei sogni.

Su Iris, alle 21.15, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Stasera in tv lunedì 10 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2023, di Michael Keaton, La memoria dell’assassino, con Michael Keaton, Al Pacino. John è un sicario. Quando gli viene diagnosticata una forma di demenza decide di ritirarsi. Ma una notte suo figlio, che non vede da anni, gli chiede aiuto perché ha fatto fuori un uomo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 2024, di Gianni Amelio, Campo di battaglia, con Gabriel Montesi, Alessandro Borghi. Prima Guerra Mondiale. In un ospedale militare, Stefano e Giulio, ufficiali medici amici d’infanzia sono divisi dall’amore per la stessa donna e hanno opposte visioni del loro dovere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Paul King, Wonka, con Timothée Chalamet. Willy Wonka, aspirante mago, vorrebbe aprire una cioccolateria alle Galeries Gourmet. Ma i tre principali cioccolatieri della galleria, Slugworth, Prodnose e Fickelgruber, fanno di tutto per impedirglielo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Michael Apted, Codice Unlocked, con Noomi Rapace, Orlando Bloom. Alice, agente della Cia esperta nella conduzione degli interrogatori, ottiene da un prigioniero informazioni su un attacco a Londra. Ma ben presto scopre di essere stata raggirata.

Su Sky Cinema Suspense, alle 23.45, il film horror del 2024, di Michael Sarnoski, A Quiet Place – Giorno 1, con Lupita Nyong’o. New York è invasa dagli alieni. Sam e altri sopravvissuti cercano di trovare la salvezza. Ma presto si accorgono che devono rimanere in silenzio, poiché le creature sono attratte dal suono.