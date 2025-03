Belcanto episodi Don Giovanni e Casta Diva: trama, cast e curiosità

Lunedì 3 marzo, Rai 1 ha proposto gli episodi dal titolo Don Giovanni e Casta Diva di Belcanto. La fiction, con protagonista Vittoria Puccini, prende il via alle 21:20 circa.

Belcanto Don Giovanni, regista e dove è girata

Il titolo è una co-produzione originale di Rai Fiction e Lucky Media. Le due società l’hanno realizzata con la collaborazione di Umedia. Il soggetto originale è di Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo. La regia è firmata da Carmine Elia. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui quelle delle regioni Campania e Lazio.

Buoni gli ascolti ottenuti dalla serie nel debutto di sette giorni fa. La prima puntata, infatti, ha tenuto compagnia a 3 milioni e mezzo di telespettatori, con il 20,7% di share.

Belcanto Don Giovanni, la trama

Nel corso di Don Giovanni di Belcanto, Crescenzi offre ad Antonia una opportunità molto interessante. Tuttavia, per poterla sfruttare pone una condizione: Carolina deve iniziare a frequentare la sua classe.

Maria, nel frattempo, cerca un lavoro con il quale può pagare le lezioni. Per tale motivo, inizia ad essere impegnata come domestica dei Bellerio.

Crescenzi, intanto, scopre che Carolina non sa leggere. La costringe, allora, a mettersi velocemente all’opera per colmare a tale lacuna. In caso contrario, Crescenzi sarà costretto ad espellerla. La giovane, dal canto suo, deve affrontare le conseguenze di una verità sconvolgente sul conto della mamma.

Casta Diva, la trama

La serata con Belcanto procede con l’episodio intitolato Casta Diva. La protagonista Carolina è turbata dal passato, rimasto fino ad ora segreto, di Maria, che lavorava come cantante lirica. Decide, allora, di scappare e di dirigersi verso Napoli. Nel frattempo, desidera continuare a prendere lezioni private dal maestro. Infine, Antonia e Giacomo continuano a passare del tempo insieme e la prima riesce a conquistare la fiducia del secondo. La giovane, ben presto, riesce a centrare il suo obiettivo: partecipare alla selezione di Crescenzi.

Belcanto Don Giovanni, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Belcanto, fiction la cui seconda puntata è visibile oggi, lunedì 3 marzo, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.