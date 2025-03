Stasera in tv venerdì 14 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 14 marzo 2025. Su Rai2, il film con Matilde Gioli, Matteo Martari, 4 metà. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 14 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Prosegue con la quarta puntata la fase iniziale, quella delle audizioni al buio. Alla fine della sesta, il 28 marzo, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti (6 per team) che passeranno alla semifinale. Venerdì 11 aprile è prevista la finale dei talent condotto da Antonella Clerici.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Il programma curato e condotto da Salvo Sottile si prende qualche settimana di pausa. Appuntamento quindi con le ultime inchieste, per ora, realizzate dai giovani e coraggiosi inviati della redazione. Dal prossimo venerdì al posto di “Farwest” troveremo “Newsroom” con Monica Maggioni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Previsto il 28 febbraio, il deposito della perizia medico legale sulle spoglie di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da casa il 14 dicembre 2021, è all’attenzione di Gianluigi Nuzzi e del suo team di esperti e giornalisti che ogni venerdì approfondiscono i fatti di cronaca nera.

Su Canale 5, alle 21.20, la 5° puntata della fiction, Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. Gaetano sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia. Anna (Anna Valle) e Luca indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo Yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano. Dalle ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto scomparso.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Poco più di tre ore e mezza in diretta non sono poche per il programma di Diego Bianchi, in arte Zoro, che anche sui social trova notizie da commentare. Al suo fianco, il fumettista Makkox, al secolo Marco Dambrosio, ideatore del talk.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Proseguono le selezioni dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La Mystery Box è sul design: ogni concorrente deve tracciare su un foglio di carta un piatto che includa pomodori, melanzane e basilico.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono finiti tra gli apprezzati personaggi più recenti di Maurizio Crozza, che non intende abbandonare i cavalli di battaglia come Vittorio Feltri.

Real Time – Sky Cinema Uno

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino, maestro panificatore, gira l’Italia, tra forni e panetterie di piccoli centri. Ogni settimana incontra un vip originario della zona e che può assegnare un bonus ad uno dei concorrenti. Questa volta Marino si trova in Salento.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction L’arte della gioia, con Tecla Insolia, Jasmine Trinca. La serenità dura poco, altre minacce affliggono la villa e Modesta è costretta a compiere scelte difficili per non farsi sopraffare dalla Principessa. Disperata, la giovane compie un gesto estremo.

I film di questa sera venerdì 14 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film sentimentale del 2022, di Alessio Maria Federici, 4 metà, con Matilde Gioli, Matteo Martari. Chiara (Ilenia Pastorelli) è un’anestesista, Giulia (Matilde Gioli) è una ricercatrice, Dario è un avvocato, Matteo collabora con una casa editrice: tra loro nascono storie d’amore e d’amicizia che s’intrecciano nei racconti di una coppia durante una cena in cui si discute sulla teoria dell’anima gemella.

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2016, di Fede Alvarez, Man in the dark, con Stephen Lang, Dylan Minnette. Tre giovani decidono di fare un colpo nella casa di un veterano della Guerra del Golfo, rimasto cieco in combattimento. I ragazzi sono convinti che si tratterà di una passeggiata, ma…

Su Rai5, alle 21.15, il film musicale del 2022, di James Kent, La voix humaine, con Danielle de Niese. Nuovo adattamento cinematografico dell’opera di Poulenc, girato a Parigi e Londra, con il soprano Danielle de Niese nella parte di Elle. La colonna sonora è diretta da Antonio Pappano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di spionaggio del 1966, di Alfred Hitchcock, Il sipario strappato, con Paul Newman, Julie Andrews. In piena Guerra Fredda, il fisico americano Michael Armstrong finge di vendersi ai sovietici. La sua fidanzata Sarah, all’oscuro di tutto, lo segue fino nella Germania dell’Est e…

Iris – La5

Su Iris, alle 21.15, il film d’avventura del 2000, di Clint Eastwood, Space Cowboys, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones. Frank D. Corvin, veterano delle missioni spaziali, riunisce la sa vecchia squadra. Devono riparare un satellite russo, che rischia di precipitare sulla Terra provocando un disastro.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2000, di Donald Petrie, Miss Detective, con Sandra Bullock, Michael Caine. Un terrorista minaccia un attentato durante il concorso di Miss America. Per sventare il piano criminale, l’agente dell’Fbi Gracie Hart viene infiltrata tra le partecipanti.

Stasera in tv venerdì 14 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’azione del 2005, di Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang, con Robert Downey Jr., Val Kilmer. Harry, un ladruncolo in fuga dalla polizia, finisce per caso ai provini per un film e viene scritturato. Con un’attrice e un investigatore privato si ritroveranno ad indagare su alcuni delitti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di Gianluca Ansanelli, Come far litigare mamma e papà, con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli, Elisabetta Canalis, Nino Frassica. Gabriele ha due genitori innamorati che si preoccupano della sua felicità. Ma i genitori dei suoi compagni sono tutti separati e lui si sente diverso. Farà di tutto per far separare la coppia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The Peacemaker, con George Clooney, Nicole Kidman. Un gruppo di mercenari riesce a rubare un ordigno nucleare. Per sventare un attacco, si mobilitano il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe e la fisica Julia Kelly. La loro missione sembra disperata.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Andrea Di Stefano, Escobar, con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson. Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.