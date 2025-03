Rete 4, dal 14 marzo cambia la programmazione tv: la mattina arrivano le repliche di Endless Love

Da venerdì 14 marzo, cambia la programmazione tv di Rete 4. La rete Mediaset accoglie, nella mattinata, nuove serie tv in replica.

Rete 4 programmazione tv 14 marzo, giunge al termine Terra Amara

Le modifiche di programmazione tv di Rete 4 sono causate dalla fine di Terra Amara. Le repliche della soap turca, per mesi grandissimo successo di Canale 5, sono giunte al termine la mattina di giovedì 13 marzo. Per tale motivo, la rete del Biscione ha dovuto necessariamente trovare un sostituto e ha puntato, ancora una volta, sulle produzioni seriali turche già note dal pubblico.

Dalle ore 07:45 circa, tutti i giorni dal 14 marzo, spazio a Daydreamer Le ali del sogno. La telenovela, conosciuta in patria con il titolo originale Erkenci Kus, ha debuttato nel nostro paese su Canale 5 a giugno del 2020. In breve tempo, il titolo ha appassionato milioni di persone, divenendo un grande successo e garantendo ottimi ascolti alla rete ammiraglia fino all’ultima puntata, trasmessa il 28 maggio dell’anno seguente.

Al centro della trama ci sono le vicende di Sanem Aydin, giovane donna di umili origini interpretata da Demet Ozdemir che si innamora, dopo un incontro fortuito, di Can Divit, che ha il volto di Can Yaman.

Il ritorno di Endless Love

Le repliche di Daydream Le ali della libertà, al via su Rete 4 dal 14 marzo, hanno una durata di circa un’ora, terminando alle 08:40 circa. Subito dopo riparte, dalla prima stagione, un altro prodotto turco che ha ottenuto grande successo su Canale 5.

Stiamo parlando di Endless Love, già scelto dall’ammiraglia per sostituire Terra Amara. Un compito arduo, quest’ultimo, che però ha superato con successo, come dimostrano i dati Auditel.

Il finale di serie, trasmesso in prima serata il 4 febbraio scorso, ha trionfato negli ascolti, ottenendo il 14% di share e convincendo oltre 2 milioni e 700 mila telespettatori.

Rete 4 programmazione tv 14 marzo, confermate La Promessa e Tempesta d’Amore

Tali novità di programmazione tv non fanno altro che rafforzare ulteriormente la già ampia offerta di soap presente nella mattina di Rete 4. Alle 07:00 è confermato lo spazio con La Promessa. In particolare, è riproposta in replica la puntata andata in onda, in prima visione, il giorno prima, nel preserale.

Infine, alle 09:45, prosegue la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, seguitissima telenovela che rimane nei palinsesti fino alle 10:55, quando inizia la diretta di Mattino 4, guidata da Roberto Poletti e Federica Panicucci. A seguire, infine, il consueto appuntamento con l’approfondimento a cura della redazione del TG4.