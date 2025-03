The Voice Senior 2025, la terza puntata: tutti i concorrenti e gli ascolti

Venerdì 7 marzo, Rai 1 manda in onda la terza puntata di The Voice Senior 2025. Al timone dello show c’è Antonella Clerici, che ha guidato un nuovo appuntamento delle Audizioni al buio.

The Voice Senior 2025 terza puntata, i nuovi concorrenti di Gigi D’Alessio

Durante la terza puntata di The Voice Senior 2025, la squadra di Gigi D’Alessio si è arricchita con nuovi artisti. In primis Francesco Camilleri, 60enne siciliano e funzionario in Prefettura, che ha abbandonato la passione del canto per la sicurezza economica. Ha cantato Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. Altro protagonista del team D’Alessio è Graziella Marchesi, 60enne direttrice amministrativa e residente nell’Isola d’Elba. Ha intonato Piccolo uomo di Mia Martini.

Anche Arisa ha selezionato due nuovi cantanti. Si tratta di Francesco Dominici, esponente dell’Aeronautica ed originario di Rieti. Da giovane ha studiato musica e canto e ha proposto My way di Frank Sinatra. Il 70enne di Antonio Summa, invece, ha firmato l’esibizione sulle note di Insieme a te sto bene di Lucio Battisti. Il concorrente è il fidanzato di Cecilia Gayle. Infine, Arisa ha riaccolto anche Gianni Valente, che aveva il giudizio sospeso dalle puntate precedenti e che è riuscito ad ottenere un posto nel format con Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.

The Voice Senior 2025 terza puntata, gli altri artisti

Nella terza puntata di The Voice Senior 2025, il rapper Clementino ha selezionato Stefania Brambilla, mamma di quattro figli ed originaria della provincia di Lecco, che ha usato la sua voce per eseguire L’amore si odia. Da giovane si era specializzato nel canto, tanto da aver partecipato al Festival di Castrocaro. Nel team Clementino anche Andrea Caserta, 60enne di Roma che ha convinto tutti proponendo una versione riarrangiata di Mon Amour, successo di Annalisa.

Infine, Loredana Bertè ha ampliato il proprio team con Franco Desideri ed Eleonora Salvi. Il primo ha 68 anni, nonno e figlio dei fiori, cuoco e in pensione da un mese. Propone Don’t let me down dei Beatles. La seconda è di Bergamo, ha 60 anni e ha cantato Io e te da soli di Mina.

Gli ascolti ottenuti ed ospite Diana Puddu

Nella terza puntata di The Voice Senior ha presenziato, come ospite, Diana Puddu, vincitrice dell’edizione precedente, che ha annunciato l’uscita del suo primo album. L’appuntamento ha convinto 3,7 milioni di telespettatori, con una share del 23,3% di share. Un dato, questo, che ha permesso alla rete ammiraglia Rai di battere la concorrenza di Canale 5.