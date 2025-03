Stasera in tv sabato 15 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 15 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, il film con Bud Spencer, Banana Joe.

Stasera in tv sabato 15 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il quiz L’eredità Viva l’amore. Una settimana dopo la puntata dedicata al Festival di Sanremo, Marco Liorni propone un’altra partita in prima serata. Il protagonista questa volta è l’amore e per questo motivo i concorrenti sono sei coppie famose che si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà devoluto in beneficienza.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. A cinque anni dalla pandemia, il programma è entrato dove l’OMS non ha potuto entrare, in Cina. L’obiettivo era verificare se sono stati eliminati i fattori scatenanti del contagio dal virus SARS. Tra i mercati umidi cinesi, Sabrina Giannini svela questa sera l’esito sconvolgente della sua indagine.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Perfetta. In scena l’esilarante monologo di Geppi Cucciari, scritto da Mattia Torre con la regia di Paolo Sorrentino. Racconta, con ironia, un mese di vita di una donna alle prese con lavoro, famiglia e gli effetti dei cambiamenti ormonali del ciclo femminile.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Si conclude stasera l’ennesima edizione di successo del programma creato e condotto da Maria De Filippi. In onda dal 2000, “C’è posta per te” è stato visto quest’anno, in media, da circa 4.700.000 spettatori. La puntata più seguita è stata quella del 1° febbraio con Al Bano e Paolo Bonolis.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Anche questa sera Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, ci farà scoprire il significato di luoghi e oggetti poco noti. E’ uno degli ospiti fissi del seguito programma di Massimo Gramellini che apre il weekend di La7.

Su Tv8, alle 21.45, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Roma per trovare il locale top nel quartiere del Pigneto. In lizza: Dar Parucca, La Santeria del mare, Bosco-Officine del Tartufo e Scomodo Food & Music. Il premio Special va alla migliore Amatriciana.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Il riarmo dell’Europa voluto da Ursula von der Leyen per aiutare l’Ucraina di Zelensky non piace a Marco Travaglio, che ogni sabato spiega come la pensa a Luca Sommi e Andrea Scanzi. Oggi una nuova puntata.

I film di questa sera sabato 15 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Stefan Ruzowitzky, Hinterland, con Murathan Muslu. L’impero austro-ungarico è crollato. Peter Perg torna a casa dalla Grande Guerra, dopo 7 anni di prigionia. La sua città è molto diversa da come ricordava. Poco tempo dopo un suo commilitone viene assassinato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di Francesca Archibugi, Il colibrì, con Pierfrancesco Favino. L’oculista Marco, detto “Colibrì”, vive a Roma con la moglie Marina e la figlia Adele. La sua vita è stata segnata da un lutto, dal senso di colpa e dal rapporto con Luisa, mai consumato e intenso sin da adolescenti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 1982, di Steno, Banana Joe, con Bud Spencer, Gianfranco Barra. Sudamerica. Il burbero Banana Joe (Bud Spencer) si dedica al commercio della frutta, che usa come merce di scambio per rifornire gli abitanti del villaggio in cui vive. Quando il boss Torsillo decide di colonizzare la zona, Joe si oppone. Ma finisce ben presto in carcere perché privo della licenza.

Su 20 Mediaset, alle 20.40, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel, Larenz Tate. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts, Denzel Washington. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora, qualcuno la sta cercando per ucciderla.

Stasera in tv sabato 15 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Jade Halley Bartlett, Miller’s Girl, con Martin Freeman, Jenna Ortega. Cairo, studentessa con un grande talento per la scrittura, viene notata dal suo insegnante. Questi le assegna un progetto che coinvolgerà entrambi in un intreccio sempre più complesso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado ad un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il Presidente degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Dean DeBlois, Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk, un regno dove uomini e draghi vivono insieme. Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire insieme a Sdentato alla ricerca del Mondo Nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni. Allora…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1996, di Robert Rodriguez, Dal tramonto all’alba, con Quentin Tarantino, George Clooney. Dopo aver svaligiato una banca messicana, i fratelli Seth e Richard si danno alla fuga verso la frontiera. Si ritrovano, però, in un locale che è in realtà un covo di vampiri.