C’è posta per te 2025, le storie della prima puntata: Canavacciuolo e Vlahovic ospiti

Sabato 11 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te 2025. Qui di seguito le storie trasmesse durante l’appuntamento, guidato come sempre da Maria De Filippi.

C’è posta per te 2025 prima puntata, la sorpresa di Antonino Canavacciuolo

La prima puntata di C’è posta per te si è aperta con una sorpresa. La protagonista è Laura, che mediante la partecipazione del cuoco Antonino Canavacciuolo, giudice di MasterChef Italia, chiede scusa alla sorella Anna.

In particolare, Laura racconta di avere i sensi di colpa per non essere stata vicina all’amata sorella quando quest’ultima è rimasta vedova. Il marito Beppe ha perso la vita a causa di un tumore, poco tempo dopo che lui ed Anna erano diventati genitori di Matteo.

Dopo una lunga e commovente lettera di scuse, Anna ha ovviamente aperto la busta ed ha abbracciato la sorella. Le due sono state invitate a mangiare a Villa Crespi, ristorante di proprietà di Antonino Canavacciuolo.

Riccardo chiama i figli Mariangela ed Antonio

In seguito, nella prima puntata di C’è posta per te 2025 arriva Riccardo, che prova a ricucire i rapporti con i figli Mariangela ed Antonio. Con entrambi non parla da decenni. Nel 2005, l’uomo inizia a lavorare lontano da casa, nonostante il parere negativo della moglie, e si trasferisce.

In seguito, inizia una relazione extraconiugale, che lo convince a divorziare dalla coniuge. Progressivamente si allontana dai figli, non provvedendo a versare il mantenimento e non presentandosi neanche alla festa di laurea. Ora è pentito e spera di recuperare il tempo perso.

Riccardo dà la colpa alla sua ultima compagna che, a suo dire, l’avrebbe “soggiogato”. Nonostante uno scetticismo iniziale, alla fine i due figli hanno deciso di aprire la busta. Antonio, tuttavia, ha chiarito di voler ricucire la relazione con grande prudenza, non nascondendo di provare una certa rabbia per come si è comportato il genitore.

C’è posta per te 2025 prima puntata, Alessandro prova a riconquistare l’ex fidanzata

Maria De Filippi, a C’è posta per te 2025, dà spazio ad Alessandro, che prova a riconquistare l’ex fidanzata Lina, che lo ha lasciato dopo cinque anni di relazione dopo aver scoperto che lui sentiva un’altra ragazza. Era già capitato in passato e lei aveva perdonato.

Oltre a Lina, in studio c’è anche il padre, che ha allontanato da casa Alessandro dopo l’ennesimo tentativo di riavvicinamento del ragazzo. Il protagonista, parlando con l’ex ragazza, confessa: “Senza di te non riesco a vivere, con l’altra donna non c’è mai stato nulla”. Lei non si fida, ma alla fine confessa di essere ancora innamorata ed apre la busta.

Katia e Donato

La prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te prosegue con Katia e Donato. La donna spera di parlare con il figlio Danny, che non vede da otto anni perché non perdona la mamma per aver divorziato dal padre, nonché ex marito. La separazione è giunta dopo che Katia ha conosciuto Donato, suo attuale compagno, con il quale ha avuto una relazione extraconiugale durata circa 3 mesi.

Danny, però, è molto risentito verso la mamma, assicurando di non volerle bene e rinfacciandole il dolore che ha provocato. Affermando di avere con lei solo ricordi negativi, rifiuta persino di stringerle la mano e chiude la busta.

C’è posta per te 2025 prima puntata, Dusan Vlahovic

Infine, la prima puntata di C’è posta per te 2025 termina con Enza, che si è rivolta allo show per fare una sorpresa ai nonni Anna ed Enzo, con i quali ha vissuto a lungo, insieme anche alla mamma. La giovane ha scritto a loro una lunga lettera, per ringraziarli per il modo con la quale l’hanno cresciuta. Anna ed Enzo, che aprono la busta e riabbracciano la nipote, hanno ricevuto la visita a sorpresa di Dusan Vlahovic, attaccante titolare della Juventus.