Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia: protagoniste Aosta e Caserta

Sabato 14 marzo 2025, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. I format continuano a raccontare le bellezze del nostro paese, da nord a sud.

Linea Bianca 14 marzo 2025, protagonista Aosta

Linea Bianca, sabato 14 marzo, prende il via alle 11:25 ed è condotto da Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi. I tre viaggiano alla scoperta dell’alta Valle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta. Si parte, come sempre, ad alta quota. Ossini è a quota 3 mila e 722 metri in cima al monte Velan, nella cornice delle Alpi Pennine. Qui incontra Ezio Marlier, Presidente delle Guide Valdostane.

Il viaggio si sposta fra l’Italia e la Svizzera, presso l’Hospice del Gran San Bernardo. Tale struttura, da oltre un millennio è un punto di ristoro della Via Francigena, al servizio di pellegrini, viandanti o semplici escursionisti. Nel bosco, nei pressi di Saint Rhemy, è proposto un focus sui cani di soccorso. Fra le storie raccontate c’è quella di Odin, un border collie che, nel 2014, ha contribuito al salvataggio di un gruppo di escursionisti.

Linea Bianca 14 marzo 2025, il progetto Skialp

A Linea Bianca del 14 marzo è raggiunta Crevacol, dove è approfondito il progetto Skialp, finalizzato alla regolamentazione e promozione dello sci d’alpinismo. Il conduttore incontra, sempre a Saint Rhemy, Oliviero, nipote di Toni Gobbi, celebre alpinista che ha rivoluzionato il mondo delle guide alpine. Infine, si va alla scoperta della telecabina che collega Pila a Couis, che in soli trenta minuti porta dal centro di Aosta alle piste da sci, poste a 2700 metri.

Al termine di Linea Bianca del 14 marzo prende il via la quarta ed ultima puntata di Linea Verde Discovery. Dalle 12:00 Federico Quaranta accompagna i telespettatori in un itinerario presso i Castelli Romani. Si parte da Giardini Papali di Castel Gandolfo, aperti al pubblico da quest’anno per volere di Papa Bergoglio.

Le telecamere si spostano verso Villa Mondragone, una delle 12 ville Tuscolane, nota per aver ospitato Papa Gregorio XIII che proprio in questo luogo sancì l’uso del calendario Gregoriano. Dopo una rapida visita al Museo del vino di Monte Porzio Catone e in un’azienda agricola, il viaggio termina nella rinnovata piazza San Giovanni.

Isoardi e Caradonna a Caserta

Infine, la giornata con le Linee del 14 marzo termina con Linea Verde Italia. Le presentatrici Monica Caradonna ed Elisa Isoardi sono nella provincia di Caserta. Dopo la partenza da Borgo di Casertavecchia, è raggiunto il Real Sito di San Leucio, nel quale sono state realizzate le sete tutt’oggi presenti nei palazzi più importanti del mondo. Isoardi approfondisce il Ffas (simulatore per la prevenzione degli incendi), per poi ammirare le bellezze della Reggia di Caserta. Le presentatrici incontrano Linton Johnson, cestista dell’NBA che ha deciso di vivere in queste zone. Infine, Caradonna entra in un allevamento di bufale altamente robotizzato, dove sono in funzione nuove tecnologie a tutela dell’animale.