Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 marzo

Rai 1, da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, manda in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana è visibile, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, tutti i giorni dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì, alla GMM è esposto in vetrina il nuovo capo di abbigliamento. Lo staff del Paradiso, non appena lo vedono, rimangono stupiti: il vestito è praticamente identico a quello che ha progettato Gianlorenzo Botteri.

Durante la puntata visibile il martedì, all’Atelier si discute se far partire o meno la nuova collezione. Tale vicenda provoca un importante riavvicinamento fra Delia e Gianlorenzo. Intanto, Elvira inizia ad accusare alcuni sintomi dovuti allo stato di gravidanza.

La settimana dal 17 al 21 marzo della serie procede il mercoledì. Al Paradiso continua a tenere banco la discussione relativa alla crisi causata dalla GMM. La direzione non sembra intenzionata ad arrendersi e Marta esorta Botteri a reagire e modificare il suo capo di abbigliamento. Fervono i preparativi, inoltre, per festeggiare al meglio la ricorrenza della Festa del Papà.

Durante la puntata del giovedì, Rosa e Marcello sono in imbarazzo dopo il bacio. Lui vorrebbe parlare di ciò che è avvenuto, ma lei non sembra essere disposta a discuterne. Italo, invece, chiede il permesso di lasciare la Villa per qualche giorno.

Infine, il venerdì, Botteri trova un modo alternativo per chiedere perdono a Delia. La manifestazione degli studenti del Parini continua a fare scalpore e Roberto ne trae ispirazione.

