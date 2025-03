Stasera in tv lunedì 24 marzo 2025. Su Rai2, una novità: il talk show condotto da Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 24 marzo 2025, Rai

Su Rai1, il film tv biografico del 2025, di Cinzia TH Torrini, Champagne – Peppino di Capri, con Francesco Del Gaudio. Capri, 1943. Giuseppe Faiella, un bambino di 4 anni che possiede il dono dell’orecchio assoluto, si esibisce per i soldati americani di stanza sull’isola. Comincia così la carriera del cantante che, con il nome d’arte Peppino di Capri (Francesco Del Gaudio), diventerà un’icona della canzone italiana.

Su Rai2, alle 21.20, una novità: il talk show Obbligo o verità. Un parterre di ospiti bene assortito (attori, sportivi, cantanti, giornalisti, star del web), un grande tavolo e una brillante padrona di casa pronta a fare domande scomode, sulla falsariga del classico gioco del titolo: è questa la formula del nuovo talk show di prima serata condotto da Alessia Marcuzzi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Quando si trova davanti ad uno scoop, Massimo Giletti non si tira mai indietro, ma anche lui ha dovuto tornare sui suoi passi, lo scorso 10 marzo, rinunciando all’annunciata intervista con il giornalista russo Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti putiniani. Oggi, una nuova puntata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Tra le prime mosse di Donald Trump una volta tornato alla Casa Bianca la più discussa è il suo tentativo di far dialogare Russia e Ucraina per arrivare alla pace dopo tre anni di guerra. Probabilmente se ne parlerà anche stasera nel talk di approfondimento del lunedì sera condotto da Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. Quanti e quali saranno gli inquilini che lunedì 31 marzo parteciperanno alla finale di questa 18° edizione? Lo scopriremo stasera alla fine della penultima puntata, condotta da Alfonso Signorini. I primi tre a qualificarsi sono stati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. I riflessi nella nostra vita quotidiana e in quella futura di un grande tema storico, politico, culturale o economico. E’ il focus del talk di Corrado Augias che cerca con i suoi ospiti un punto di confronto e d’incontro sugli argomenti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Nel mirino di Bruno Barbieri che si trova nella Riviera del Brenta ci sono alcune splendide ville dei nobili veneziani trasformate in alberghi. In lizza: Isola di Caprera, Antica Corte Marchesini, Villa Martin, Magia del Brenta.

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or trash – Prime Time Speciali. Questa sera il primo di due show in prima serata con Paolo Conticini. Tra sport, musica, cinema e tanto altro troveremo tanti agguerriti mercanti pronti a qualsiasi cosa pur di aggiudicarsi gli oggetti più strani.

I film di questa sera lunedì 24 marzo 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Mounia Meddour, Houria – La voce della libertà, con Lyna Khoudri. Algeri. Houria, ballerina di talento, una sera viene aggredita da uno sconosciuto. Traumatizzata nel corpo e nello spirito, trova sostegno in una comunità di donne con trascorsi simili.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1970, di Arthur Penn, Il piccolo grande uomo, con Dustin Hoffman. L’ultracentenario Jack Crabb è l’unico sopravvissuto alla battaglia di Little Big Horn con Custer. Ad un giornalista racconta la sua vita tra gli indiani, che lo allevarono, e tra i bianchi che conobbe in età adulta.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland, Samuel L. Jackson. Peter Parker (Tom Holland) si sta godendo la sua vacanza in Europa con i compagni di classe quando Nick Fury (Samuel L. Jackson) si presenta nella sua stanza d’albergo di Venezia. L’uomo gli chiede di collaborare per fermare gli Elementali, creature che hanno il potere di distruggere l’intero pianeta.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1992, di Rob Reiner, Codice d’onore, con Tom Cruise, Jack Nicholson. Il tenente Daniel Kafe deve difendere due marine, accusati di aver ucciso un commilitone nella base cubana di Guantanamo. Faranno emergere una verità molto scomoda.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2001, di Pat O’Connor, Sweet november – Dolce novembre, con Keanu Reeves, Charlize Theron. San Francisco. Sara, una giovane animalista, divide l’appartamento con Nelson, un cinico pubblicitario. Tra i due nasce l’amore, ma lei nasconde un segreto.

Stasera in tv lunedì 24 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Riccardo Antonaroli, Finché notte non ci separi, con Filippo Scicchitano, Pilar Fogliati. Eleonora e Valerio sono una coppia di neosposi, ma già stanchi di una serie di cose. La situazione peggiora quando lei trova un biglietto segreto, con tanto di anello dell’ex fidanzata di lui.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1998, di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks. Subito dopo lo sbarco alleato in Normandia, il capitano John Miller ha l’ordine di rintracciare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2023, di Robert Rodriguez, Hypnotic, con Ben Affleck, Alice Braga, Hala Finley. Austin Danny Rourke è un detective che deve ritrovare la figlia scomparsa. Durante le ricerche, l’uomo viene aiutato da Diana Cruz, una sensitiva con alcune doti inquietanti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film western del 2007, di Andrew Dominik, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, con Brad Pitt, Casey Affleck. La banda di Jesse James mette a segno colpi in tutto il Missouri; ma il famigerato bandito non si fida fino in fondo di Robert Ford, suo giovane complice.