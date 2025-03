Da lunedì 24 a domenica 30 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera è visibile tutti i giorni, fino a venerdì, dalle ore 14:10 circa. Il sabato la produzione è proposta dalle 15:10, mentre la domenica prende il via alle 14:30.

Tradimento 24 30 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Durante Tradimento di lunedì 24 marzo, Tarik, in ospedale, si sveglia e riprende conoscenza. Yesim, non appena lo viene a sapere, accorre nella struttura e fingendosi preoccupata cerca di convincere Tarik a credere che sia stata Guzide ad averlo avvelenato, causandogli un attacco di cuore.

Tradimento 24 30 marzo, la trama

Il martedì, invece, Oltan, in seguito ad uno scontro con Tolga riguardo Ozan, decide di sfrattare l’azienda informatica del figlio dagli uffici di sua proprietà. In seguito a tale gesto, il rapporto fra i due degenera.

Il mercoledì, Oylum, nonostante il dichiarato parere contrario della mamma, continua a frequentare Behram. Quest’ultimo decide di sorprenderla, invitandola a partecipare ad un concerto della sua band preferita.

Durante l’appuntamento del giovedì, Guzide è accusata di aver tentato di uccidere Tarik. La polizia perquisisce la sua casa, alla ricerca di un farmaco che provoca attacchi di cuore. Il venerdì, Tarik trova il flacone dei farmaci che hanno causato il suo malore e decide di donarlo a Omer, chiedendogli di analizzarne le impronte.

Cosa succede il sabato e la domenica

Nel corso di Tradimento di sabato, Yesim e Ilknur tornano a vivere a casa di Zelis. Infine, nell’episodio domenicale, Oltan viene a sapere dell’aggressione che ha subito Tolga. Lui dà la responsabilità per ciò che è accaduto al padre. Guzide e Zeynep, infine, raccontano a tutti ciò che hanno fatto Yesim e Ilknur.

Tradimento 24 30 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede con nuovi appuntamenti su Canale 5, in onda nel pomeriggio da lunedì alla domenica e fruibili anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.

Vahide Perçin: Guzide;

Ercan Kesal: Ali Sezai;

Mustafa Ugurlu: Tarık;

Yusuf Cim: Ozan;

Cem Bender: Oltan;

Caner Sahin: Tolga;

FeyzaSevil Gungor: Oylum;

Defne Samyeli: Elmas;

Asena Girisken: Yesim;

Cem Surgit: Umit.