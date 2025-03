Domenica 23 marzo, Rai 1 manda in onda la partita Germania-Italia, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Alla Nazionale, guidata da Luciano Spalletti, serve l’impresa.

Germania-Italia ritorno quarti di finale Nations League, ottimi gli ascolti del match di giovedì

L’Italia arriva all’impegno da sfavorita. L’andata, disputata lo scorso giovedì a San Siro, è terminata con il risultato di due a uno per la Germania. Nonostante un buon avvio degli Azzurri, che sono passati anche in vantaggio grazie al gol di Sandro Tonali, gli ospiti sono riusciti, progressivamente, a prendere il controllo dell’incontro e a ribaltare il risultato.

La Nazionale, per qualificarsi alla cosiddetta Final Four, è costretta a vincere. In particolare, per festeggiare dopo i 90 minuti deve cercare di trionfare con almeno due gol di scarto. In caso di vittoria per un solo gol di scarto, invece, l’incontro non terminerà con il triplice fischio, ma si andrà avanti ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Il match si gioca a Dortmund

Il fischio di inizio di Germania-Italia, valevole per i quarti di finale di ritorno di Nations League, è atteso alle 20:45. Il match si disputa presso il celebre stadio Signal Iduna Park di Dortmund. In tale impianto, i tedeschi non perdono dal 2006, quando l’Italia di Marcello Lippi ha vinto due a uno ai supplementari, conquistando la finale dei Mondiali.

Come già preannunciato, il quarto di finale Germania-Italia è visibile, in diretta e in esclusiva, su Rai 1. Cambia, dunque, la programmazione della rete ammiraglia della TV di Stato. Rispetto ai consueti palinsesti è cancellata la puntata del game show Affari Tuoi, guidato da Stefano De Martino. Oltre che in televisione, la sfida è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.

Germania-Italia ritorno quarti di finale Nations League, i telecronisti

Il ritorno dei quarti di Nations League fra la Germania e l’Italia è raccontato dalla solita coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. Gli spazi che precedono e seguono il triplice fischio finale sono guidati da Alessandro Antinelli. Con lui, nel ruolo di opinionista, è atteso Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi telecronista. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla. Le interviste ai protagonisti sono effettuate da Andrea Riscassi.

La Rai spera di replicare gli ottimi ascolti ottenuti nel match di andata di giovedì scorso. Il match, infatti, ha convinto oltre 8,2 milioni di telespettatori, con il 36,5%.