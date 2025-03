Stasera in tv venerdì 28 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Nove, il comedy show con Maurizio Crozza, Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 28 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Questa sera, nell’ultima puntata di audizioni al buio Antonella Clerici, ognuno dei quattro coach (Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio) completa la propria squadra, composta da 12 talenti. E subito dopo deve scegliere i 6 che parteciperanno alla semifinale di venerdì prossimo.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Seconda delle cinque nuove puntate del programma di Monica Maggioni. Un percorso di approfondimento che si snoda a partire da un luogo, la redazione, in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi per rispondere ai quesiti di una realtà complessa.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Eugenio Onegin. La nuova produzione del capolavoro che Cajkovskij trasse dal dramma di Puskin andata in scena di recente a Teatro della Scala con la regia di Mario Martone. Sul podio Timur Zangiev. Nel cast Alisa Kolosova (Larina), Alexey Markov (Onegin).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi fa discutere e resta al centro dei programmi che si occupano di cronaca nera, come quello condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. In primo piano, anche gli ultimi aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich dopo l’ultima perizia.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata della miniserie Il Turco, con Can Yaman. Marco si prepara all’assedio contro i Turchi, ma escogita un piano per far uccidere in modo vile Decebel, il cuore di Artigli. Nel frattempo Balabam (Can Yaman), Decebel e Gunther si preparano alla battaglia, addestrando gli abitanti di Moena e affinando le loro tecniche di combattimento.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se i toni “urlati” degli altri talk dedicati all’attualità vi causano ansia e preoccupazione, Diego Bianchi, in arte Zoro, ha la ricetta per voi. Un programma che non rinuncia ad informare scegliendo, però, il registro dell’ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Questa sera si celebrano le 300 puntate e gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli lanciano ai concorrenti un viaggio nel tempo. La Mystery Box contiene gli ingredienti del primo episodio. Ospite Joe Bastianich.

Nove – Real Time – Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Giorgia Meloni resta fra i personaggi politici preferiti di Maurizio Crozza che anche questa sera non farà mancare la sua satira pungente sull’attualità e sulla politica. Inoltre, non possono mancare i commenti di Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino si reca nella provincia di Perugia in cerca del miglior forno. In gara oggi, “Forno Mulino Buccilli” di Monte Subasio, “Panificio Baldinucci” a Gubbio e “Cecchini dal 1958” di Marsciano. Ospite della puntata, Emanuela Aureli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la fiction Gangs of Milano – Le nuove stagioni del Blocco, con Alessandro Piavani. Il ritorno in città di Ludo, ferito dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta sia lui che Bea e Mahdi a fare i conti con quel legame che ognuno di loro, a modo suo, cerca di negare.

I film di questa sera venerdì 28 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2006, di Tony Scott, Déjà Vu – Corsa contro il tempo, con Denzel Washington. New Orleans. L’agente federale Doug (Denzel Washington) viene chiamato sulla scena di un attentato. A guidarlo nelle indagini è un’insistente sensazione di déjà vu. Un filo misterioso, che lo porta sulle tracce di una donna al quale è stato legato nel passato, nasconde la chiave per risolvere il caso.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Christian Sesma, Section 8, con Ryan Kwanten. In seguito alla strage dei suoi familiari, il marine Jake si fa giustizia e finisce in carcere. Gli viene proposto uno sconto di pena a condizione che entri a far parte della Sezione 8, gruppo speciale anticrimine.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston: dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Clint Eastwood, Richard Jewell, con Paul Walter Hauser. Atlanta 1996. Durante le Olimpiadi, Richard Jewell, guardia di sicurezza, scopre una bomba al Centennial Park. Sebbene all’inizio venga celebrato come un eroe, l’uomo diventa poi il principale sospettato.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2008, di Michael Patrick King, Sex and The City, con Sarah Jessica Parker. Le avventure di Miranda, Samantha, Carrie e Charlotte, quattro anni dopo l’ultima puntata della serie tv. Si riprende da Carrie che sta per sposare il suo amato Big.

Stasera in tv venerdì 28 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Paolo Costella, Per tutta la vita, con Filippo Nigro, Claudia Pandolfi. Ad alcune coppie viene annullato il matrimonio perché celebrato da un truffatore. Hanno l’opportunità di risposarsi con un rito comune, ma anche di fare un bilancio della loro vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Yarrow Cheney, Scott Mosier, Il Grinch. Il Grinch, creatura che vive solitaria all’interno di una grotta, scopre che i Whos vogliono organizzare un Natale sorprendente. Per proteggere la sua pace, il Grinch mediterà di rubare il Natale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiare vita. L’incontr con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Tom George, Omicidio nel West end, con Sam Rockwell, Saoirse Ronan. Londra, Anni 50. I festeggiamenti per la 100° rappresentazione di un’opera vengono interrotti dopo un omicidio. L’ispettore Stoppard e l’agente Stalker prendono in mano il caso.