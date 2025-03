Stasera in tv domenica 30 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 30 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Costanza, con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti. I primi due episodi. La paleontologa Costanza (Miriam Dalmazio), madre single di Flora, lavora come rider a Messina in attesa di un’occupazione migliore. Finalmente arriva per lei la grande occasione: un posto come ricercatrice all’Università di Verona, città in cui vivono sua sorella e il padre di Flora. Marco (Marco Rossetti) non reagisce bene alla notizia di essere padre e litiga con Costanza, ma l’idea inizia subito a scavargli nel profondo: una mattina decide di seguire Costanza e Flora fino a scuola, per vedere la figlia da vicino. Ludovico e Costanza si piacciono, ma lei esita perché l’uomo è divorziato da poco. Convinta che Selvaggia di Staufen avesse una figlia, Costanza cerca di ricavare il DNA dai capelli trovati accanto allo scheletro.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona propone un viaggio nella delinquenza minorile per capire gli effetti del Decreto Caivano, approvato più di un anno fa per contrastare criminalità e baby gang. Come è cambiato il modello della Giustizia minorile e cosa c’è dietro l’impennata degli ingressi nelle carceri per minori?

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca, talk di approfondimento di Giuseppe Brindisi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. La redazione guidata da Davide Parenti è un inesauribile serbatoio di creatività che ogni settimana ci regala due puntate dense di inchieste, interviste esclusive, monologhi e un tocco di comicità. In studio ritroviamo Veronica Gentili, con Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Nella puntata del 16 marzo la buonanotte di Massimo Gramellini era dedicato a un tema scritto dal 18enne Vasco Rossi e alla lungimiranza di un professore che talvolta può superare quello di un genitore. Non perdete la chiusura di oggi.

Su Tv8, alle 23.05, Motociclismo: GP delle Americhe. In differita e in chiaro il GP delle Americhe, terza tappa del Motomondiale. Si corre sul tracciato vicino ad Austin in Texas sulla distanza di 20 giri. Questo tracciato spicca per la salita in fondo al traguardo che ha un dislivello di oltre 40mt.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ad eccezione delle prime due edizioni, Luciana Littizzetto ha sempre affiancato Fabio Fazio nello show che da oltre due decenni è fra i più amati della tv italiana. Con il suo stile comico ed irriverente, oggi saprà come colpire nuovi obiettivi.

I film di questa sera domenica 30 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 hours: The secret soldiers of Benghazi, con John Krasinski. Un gruppo di terroristi attacca l’ambasciata Usa a Bengasi. Jack Silva e altri agenti della sicurezza li fronteggiano, evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Niki Caro, La signora dello zoo di Varsavia, con Jessica Chastain. 1939. Durante l’occupazione nazista, Antonina e Jan Zabinski, gestori dello zoo di Varsavia, collaborano con la Resistenza per salvare centinaia di ebrei del ghetto della capitale polacca.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Luca Miniero, Benvenuti al Sud, con Alessandro Siani, Claudio Bisio. Alberto, dipendente delle Poste, si finge handicappato per ottenere il sospirato trasferimento a Milano. Ma viene scoperto e per punizione lo mandano a lavorare in Campania.

Stasera in tv domenica 30 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Thea Sharrock, Cattiverie a domicilio, con Olivia Colman, Jessie Buckley. La tranquillità di una cittadina viene sconvolta da una serie di lettere anonime e oscene indirizzate a Edith, una donna devota. La prima sospettata è la vicina, un’immigrata irlandese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1987, di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, con R. Lee Ermey. Un marines osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi. Questi ultimi vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Michael Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.