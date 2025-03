Sabato 29 marzo, Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata del Serale di Amici 2025. Il talent show è condotto da Maria De Filippi.

Dopo le eliminazioni di Asia e Vybes della scorsa settimana, continua la gara. I protagonisti sono gli allievi, suddivisi nelle compagini formate da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Anna Pettinelli-Deborah Lettieri ed Alessandra Celentano-Rudy Zerbi.

A giudicare le sfide tornano Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Ospiti, in studio sono Tananai e Barbara Foria.

Serale Amici 2025 seconda puntata, la prima sfida

Inizia la seconda puntata del Serale di Amici 2025. Dopo l’ingresso dei giudici, si parte con la prima sfida. Pettinelli-Lettieri, che sono di diritto le prime due a raggiungere il centro del palco, affrontano Cuccarini-Lo.

Il primo faccia a faccia è fra Nicolò, che propone di medley su Madonna, e Luk3, che intona Baila Morena. Il cantante di Pettinelli è di gran lunga superiore, in questa esibizione, e infatti ha la meglio. Raffaella, danzando in stile Bollywood, affronta Senza Cri, che canta Woman in love. Vince quest’ultima.

Il prossimo confronto è decisivo per la vittoria. Anna Pettinelli si gioca il guanto di sfida su carisma e personalità, fra TrigNO e Luk3. I due sono chiamati ad interpretare Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Vince TrigNO e, dunque, il team Pettinelli-Lettieri. Al ballottaggio finiscono Senza Cri, Luk3 e Francesco. Il primo candidato all’eliminazione è Luk3.

Il guanto di sfida fra i prof

Il Serale di Amici 2025 continua con il guanto fra i professori. Il tema è “il piccante che c’è in voi“. Parte Lo danzando su Sexyback. Zerbi risponde ballando travestito da vigile del fuoco. Infine, Pettinelli-Lettieri cantano e ballano nello stile Spice Girls. La vittoria va ad Anna e a Deborah.

Si torna alla gara vera e propria. Pettinelli e Lettieri decidono di sfidare Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. TrigNO con Cuore matto affronta Antonia, che propone Killing Me Softly With His Song. Vince la giovane cantante. Si continua con Nicolò che canta Insieme di Mina contro Chiara, che balla alla sbarra. La vittoria va al cantante, mentre Chiara riceve le critiche da D’Amario. Il confronto decisivo è fra Francesca, che danza sulle note di Carmen, e Chiamamifaro. Vince la sfida Francesca, che dunque concede la vittoria a team Pettinelli-Lettieri.

Le coach mandano al ballottaggio Alessia, Chiara e Chiamamifaro. La seconda a rischio eliminazione è Chiamamifaro. Monologo comico di Barbara Foria sulle differenze fra uomo e donna. Un tema non proprio originale.

Serale Amici 2025 seconda puntata, di nuovo Pettinelli-Lettieri contro Celentano-Zerbi

La seconda puntata del Serale di Amici 2025 procede con il nuovo confronto Pettinelli-Lettieri e Celentano-Zerbi.

TrigNO con La Flaca sfida Jacopo Sol. Vince l’artista di Rudy. Lettieri prova ad invertire la rotta con il guanto fra Raffaella ed Alessia. L’oggetto della prova è la passionalità. Al termine delle esibizioni vi è uno scontro fra le prof. Celentano reputa Raffaella “volgare”, Lettieri risponde: “Non accetti mai le opinioni diverse dalle tue“. La vittoria, alla fine, va alla ballerina di Deborah.

Lo scontro decisivo è quello fra Nicolò ed Antonia. Lui canta La canzone nostra, lei risponde con Sempre per sempre. Vince la concorrente e, dunque, la compagine Celentano-Zerbi. Essi mandano al ballottaggio Nicolò, TrigNO e Raffaella. L’unica danzatrice è la terza ed ultima a rischio eliminazione.

La seconda puntata si avvia alla conclusione. Si svolge il ballottaggio finale. La prima salva è Chiamamifaro. Doppia performance, invece, per Raffaella e Luk3. Tutti loro tornano in casetta, dove è comunicato l’esito. Deve lasciare immediatamente lo show Raffaella.

La serata giunge al termine con Tananai, che presenta la nuova hit Alibi.