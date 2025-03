Sono numerosi gli ospiti attesi in tv domenica 30 marzo. A Che tempo che fa, in primis, è dato il benvenuto ad uno degli attori più noti al mondo.

Domenica 30 marzo ospiti tv, Daniel Craig da Fabio Fazio

A Che tempo che fa di domenica 30 marzo, al via alle 19:30 su NOVE, è intervistato Daniel Craig. L’interprete britannico è conosciuto a livello internazionale per aver dato il volto a James Bond in ben cinque film dell’amata saga dedicata alla spia britannica. In carriera, inoltre, ha recitato in pellicole come Cena con delitto Knives Out e Quuer, ricevendo, fra le altre, tre candidature ai Golden Globe e uno ai BAFTA Awards.

Il conduttore dà spazio, poi, ad Antonio Albanese, che il 1° aprile pubblica il suo primo romanzo intitolato La strada giovane. Ci sono Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi, che parlano del loro primo libro scritto insieme, cioè Le parole fanno il solletico. Per il mondo della musica c’è Francesco Gabbani, fra i Big all’ultimo Festival di Sanremo.

Per la parte di attualità ci sono i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo, Michele Serra, Massimo Giannini e Francesco Costa. Al Tavolo, infine, agli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti, si aggiungono Francesco Gabbani, il Mago Forest, Giucas Casella, Giorgio Gherarducci ed Antonio Cornacchione.

Da Mara Venier si parla di autismo

Su Rai 1, il 30 marzo dalle 14:00, Mara Venier guida una nuova puntata di Domenica In. Nella diretta si canta a lungo grazie a tre esponenti di spicco della musica italiana, ovvero Gigi D’Alessio, Patty Pravo e Roberto Vecchioni.

A seguire arriva Nunzia De Girolamo, dal 5 aprile prossimo in onda sulla rete ammiraglia con la nuova edizione di Ciao Maschio. Infine, focus sull’autismo in primis con Matilde De Angelis, protagonista del film La vita da grandi, al cinema dal 3 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Sul tema, inoltre, presenziano Franco ed Andrea Antonello, che presentano alcune delle iniziative promosse dalla Onlus I Bambini delle Fate.

Domenica 30 marzo ospiti tv, chi c’è a Da noi a ruota libera

Domenica 30 marzo, sempre su Rai 1 ma dalle 17:20 circa, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. Attese Barbara Bouchet e Paola Minaccioni, quest’ultima al cinema con i Sansoni nel film E poi si vede. Presenti Ettore Bassi, autore del libro Dio come ti amo per amarti di più, ed Amedeo Minghi, che lancia il nuovo album Anima sbiadita. Infine, intervengono Marco Rossetti e Miriam Dalmazio, protagonisti della fiction Costanza.

Su Rai 2, la giornata di domenica 30 marzo inizia alle 10:15 con Citofonare Rai 2. Le conduttrici Paola Perego e Simona Ventura intervistano Bobby Solo e Marco Carta. In studio anche l’annunciatrice Rosanna Vaudetti. Infine, in collegamento con Antonella Elia, c’è il gruppo comico I Sansoni.