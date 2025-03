Il grande cinema made in Italy su Netflix:

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dal 15 aprile, Netflix renderà disponibile la “collection” “Il grande cinema made in Italy”.

Questa iniziativa proporrà una selezione di film che hanno segnato la storia del cinema italiano, offrendo agli spettatori la possibilità di riscoprire o conoscere per la prima volta alcuni dei capolavori del nostro patrimonio cinematografico.

La selezione include opere di registi iconici come Roberto Rossellini, Federico Fellini, Luchino Visconti, Paolo Sorrentino e Roberto Benigni.

Film inclusi nella “collection”:

Roma città aperta, Paisà, Germania Anno Zero di Roberto Rossellini : Questi tre film rappresentano la trilogia della guerra di Rossellini, un pilastro del neorealismo italiano, che ha raccontato con crudo realismo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale.

: Otto e mezzo, La dolce vita di Federico Fellini : Due capolavori di Fellini, che esplorano la complessità dell’animo umano e la società italiana del dopoguerra, con uno stile visionario e onirico.

: La grande bellezza di Paolo Sorrentino : Un film contemporaneo che celebra la bellezza e la decadenza di Roma, con uno stile visivamente sontuoso e una riflessione sulla ricerca del senso della vita.

: Il Gattopardo di Luchino Visconti : Un’epica trasposizione del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che racconta il declino dell’aristocrazia siciliana durante il Risorgimento, con una ricostruzione storica impeccabile.

: La vita è bella di Roberto Benigni : Un film che ha commosso il mondo, raccontando con umorismo e pathos la tragedia dell’Olocausto, attraverso gli occhi di un padre che cerca di proteggere il figlio.

:

Questa iniziativa di Netflix rappresenta un’importante occasione per celebrare il cinema italiano e per far conoscere al pubblico internazionale alcuni dei suoi capolavori.

Il talent show Nuova Scena: gli ultimi episodi su Netflix ad aprile 2025

“Nuova Scena” è un talent show musicale italiano trasmesso su Netflix, dedicato alla ricerca di nuovi talenti nel mondo del rap. La seconda stagione, disponibile dal 31 marzo 2025, è strutturata in tre parti:

Episodi 1-4 (dal 31 marzo): Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, i tre giudici dello show, girano l’Italia e Londra alla ricerca dei migliori talenti emergenti. I concorrenti si sfidano in audizioni e cypher, dimostrando le loro abilità nel rap.

Episodi 5-7 (dal 7 aprile): I concorrenti che hanno superato le prime fasi vengono messi alla prova in battle di freestyle, realizzazione di videoclip e featuring con rapper famosi. In questa fase, i giudici sono affiancati da numerosi ospiti speciali del panorama rap italiano, tra cui: Willie Peyote Kiffa Sick Luke Luchè MadMan Massimo Pericolo Bresh Vaz Tè Sonny Willa Ensi Kid Yugi Ernia VillaBanks Gemitaiz Matteo Paolillo Le loro esperienze e il loro giudizio, contribuiscono a definire chi andrà avanti, e chi dovrà abbandonare la competizione.

Episodio finale (14 aprile ore 21:00): I tre finalisti si sfidano per vincere il premio di 100.000 euro.



“Nuova Scena” offre uno sguardo sul mondo del rap italiano, dando spazio a giovani talenti e mettendo in mostra le diverse sfaccettature di questo genere musicale.