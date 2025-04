Mercoledì 16 aprile, su Real Time prende il via l’edizione 2025 di Matrimonio a prima vista e qui di seguito vi raccontiamo tutto sui single protagonisti. A comporre le coppie, come di consueto, ci sono gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis ed Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 2025 single, le mogli

La prima single scelta per partecipare a Matrimonio a prima vista 2025 è Francesca Ricasoli. Vive a Roma insieme ad un’amica e fa la commessa. Si definisce “buona ed emotiva” e crede che in una coppia sia fondamentale l’affinità mentale. In passato ha sofferto di obesità, ma ora è determinata a proseguire il percorso iniziato lo scorso anno e che le ha permesso di perdere 80 kg. Ama ascoltare la musica e soprattutto l’arte in ogni suo aspetto, dalla fotografia alla pittura. Se gli altri sono superficiali si indispettisce e nonostante non si ritenga rancorosa, assicura: “Un modo per vendicarmi, alla fine, lo trovo sempre“.

Altra protagonista dello show è Sara Di Lernia, 28enne di Nova Milanese (in provincia di Milano). Fa la cassiera in un supermercato, è estroversa ed in passato ha avuto tre relazioni importanti, che però sono terminate, lasciando in lei delle ferite profonde. Assicura: “Devo avere sempre ragione, ma cerco qualcuno che mi sappia tenere testa“. È molto legata alla famiglia, specie alla gemella, ama i tatuaggi (ne ha 27) e gli animali, in particolar modo i gatti.

In qualità di moglie, a Matrimonio a prima vista 2025 c’è Adele Carlucci. Ha 25 anni, è di Cento ed è una Operatrice Socio Sanitaria. Ha alle spalle due relazioni importanti, è sempre molto decisa e sottolinea: “Apprezzo le cose semplici, sono schietta al punto da sembrare aggressiva e faccio parte di un coro gospel“.

Matrimonio a prima vista 2025 single, chi sono i mariti

Per quanto riguarda i mariti, a Matrimonio a prima vista 2025 c’è Alessandro Adriani, 37enne di Ciampino. Lavora in un hotel ed è Presidente di un’associazione sportiva di calcio a cinque. Si definisce “sognatore, riflessivo, testardo, paziente ed autoironico”. Nonostante le delusioni, continua a credere nell’amore. Ha tre passioni: il calcio, la cucina e i massaggi. Odia le persone materialiste e giudicanti.

Nel cast del format c’è il 32enne Nicola Todde. È di San Polo d’Enza (provincia di Reggio Emilia), dove fa il capoturno in un’azienda di metalmeccanica. Nella vita ama conoscere persone e luoghi nuovi ed afferma: “Sono curioso, sensibile e tradizionalista“. Ha origini sarde, ama il mare e i gatti. È legatissimo alla famiglia, soprattutto alla sorella. Dopo anni in affitto, ha deciso di comprare casa. Non va d’accordo con i maleducati e gli irrispettosi verso l’ambiente.

Infine, l’ultimo marito di Matrimonio a prima vista 2025 è Giorgio Badaracco. Ha 40 anni, vive da solo a Focene (provincia di Roma) e quasi sempre segue l’istinto. Fa il responsabile attività operative in aeroporto ed ha avuto tre relazioni importanti, una che stava per culminare nelle nozze. Confessa: “Amo la natura, sono iperattivo ed adoro cucinare“. Odia le persone false e chi fa di tutto pur di piacere agli altri.

Non cambia il meccanismo di funzionamento

Non cambia, durante Matrimonio a prima vista 2025, il meccanismo di funzionamento del format. Gli esperti, dopo aver individuato i single al centro dell’esperimento, creano le coppie. Marito e moglie si conoscono direttamente all’altare e dopo la cerimonia partono per il viaggio di nozze, dove hanno la possibilità di approfondire la conoscenza. Una volta tornati alla propria vita, i coniugi iniziano la fase della convivenza. Al termine dell’esperienza devono decidere se continuare a rimanere sposati o se, invece, divorziare.