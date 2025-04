Sabato 5 aprile, Rai 1 ha mandato in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle. Nel programma, guidato da Carlo Conti, non sono mancati i momenti di tensione.

Ne vedremo delle belle terza puntata, scontro Pellegrino-Matano

La prima manche di Ne vedremo delle belle del 5 aprile è quella fra Valeria Marini e Patrizia Pellegrino. Le due si sono fronteggiate con il musical, esibendosi sulle note di Priscilla La regina del deserto.

Prima del confronto, però, Patrizia Pellegrino ha avuto un faccia a faccia con Frank Matano, che la scorsa settimana ha fatto una battuta che, secondo la concorrente, è stata tutt’altro che divertente. Alla fine, la concorrente è riuscita ad avere la meglio con il risultato di 13 a 10.

La seconda prova è quella del canto parallelo, che ha avuto come protagoniste Angela Melillo e Matilde Brandi. Le sfidanti hanno cantato Non sono una signora. Ad avere la meglio è Angela Melillo, che ha trionfato per 20 a 3.

L’intervista a Nino Frassica

La terza puntata di Ne vedremo delle belle va avanti con la terza prova, quella dedicata all’intervista. A cimentarsi nella manche ci sono Adriana Volpe e Veronica Maya, che hanno posto delle domande al comico Nino Frassica. Il faccia a faccia meglio riuscito è quello della Volpe, premiata dai giudici e dalle altre showgirl.

La quarta e penultima manche della terza puntata di Ne vedremo delle belle è quella di ballo ed oppone Lorenza Mario e Carmen Russo. La prima, sulla danza orientale, riesce a sconfiggere la collega per 16 a 7. Infine, Pamela Prati e Laura Freddi si sono affrontate nel canto ad ostacoli, eseguendo Anema e core di Serena Brancale, fra l’altro ospite del programma. La showgirl sarda ha la meglio per 14 a 9.

Ne vedremo delle belle terza puntata, gli ascolti e la classifica

I giudici Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano hanno assegnato i loro punti bonus a Carmen Russo, Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino. Alla luce di questi risultati, la vittoria dell’appuntamento è andata ad Angela Melillo, che ha trionfato a quota 20 punti davanti a Patrizia Pellegrino, invece ferma a quota 18. Al terzo posto, con 17 lunghezze, c’è Adriana Volpe. Nella classifica generale continua ad essere prima Pamela Prati, a quota 54 punti.

Negli ascolti, Ne vedremo delle belle continua ad essere in calo. Il format di Carlo Conti, nella terza puntata, ha ricevuto solamente il 13% di share, intrattenendo solamente 2 milioni di telespettatori.