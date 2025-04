Lunedì 14 aprile debutta l’edizione 2025 di Storie di Sera. Come sempre, il format occupa la fascia della seconda serata di Rai 1, prendendo il via alle 23:50 circa.

Storie di Sera 2025, al timone Eleonora Daniele

Al timone di Storie di Sera 2025 torna Eleonora Daniele. Quest’ultima è la padrona di casa del programma sin dalla prima edizione, che ha debuttato, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, nel febbraio del 2023. Inoltre, Daniele è la conduttrice della trasmissione da cui Storie di Sera è tratta, ovvero Storie Italiane, in onda, fra l’altro con ottimi ascolti, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 10:00 circa su Rai 1.

L’edizione 2025 del format è composta da quattro puntate. Esse, a loro volta, sono trasmesse con cadenza settimanale, nella seconda serata del lunedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Spazio ai temi sociali e alla cronaca di ieri e di oggi

Non cambia, durante l’edizione 2025, l’obiettivo di Storie di Sera. La padrona di casa, infatti, mira ad analizzare alcune delle principali tematiche di attualità sociale. In primis quelle delle donne, con la conduttrice che conferma l’impegno, che porta avanti da anni, per stare al fianco delle donne vittime di violenze ed ingiustizie.

Inoltre, sono approfonditi, con esperti o i protagonisti diretti delle vicende, alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi tempi, concentrandosi soprattutto sulle ultime novità emerse. Tutto ciò crea, inevitabilmente, un filo diretto che lega Storie di Sera al già citato Storie Italiane. Come ha chiarito la stessa conduttrice, il tentativo, sicuramente ambizioso, è quello di affrontare tali questioni con un approccio differente dal solito, alla ricerca di nuovi approfondimenti e punti di vista.

Storie di Sera 2025, le dichiarazioni della conduttrice

Alla vigilia del debutto con Storie di Sera 2025, la conduttrice Eleonora Daniele ha rilasciato una intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Parlando con il giornale ha ammesso: “Mi stanno molto a cuore gli argomenti inerenti il sociale. Abbiamo fatto delle battaglie sulle liste d’attesa per le persone con autismo e sui problemi abitativi, solo per citarne un paio. La televisione, in questo senso, è uno strumento straordinario: non può certo risolvere i problemi da sola, ma può fare tanto“.

Infine, ha confermato che, nel prossimo mese, sarà impegnata su due, diverse trasmissioni, in quanto continuerà ad essere in programmazione anche Storie Italiane. A tal proposito, ha comunicato che il format mattutino andrà in onda fino a maggio.