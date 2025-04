Stasera in tv martedì 15 aprile 2025. Su Rai2, il comedy show con Enrico Brignano, Ma… diamoci del tu! Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentili, Le Iene.

Stasera in tv martedì 15 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Fuochi d’artificio, con Lorenzo Enrico, Anna Losano, Luca Charles Brucini e Carlotta Dosi. Due episodi: il primo s’intitola, “Sandokan”. 1944, Alpi piemontesi. La 12enne Marta (Anna Losano) e suo padre vengono fermati dai tedeschi; lui le affida la custodia di una busta segreta, perché i bambini non vengono perquisiti. A Davide, fratello maggiore di Marta, viene l’idea di aiutare i partigiani. A seguire, “La prima missione”. I partigiani nascosti sulle montagne hanno bisogno di scorte di cibo e Marta ne approfitta per fare entrare nel gruppo Sara, la sua migliore amica, visto che Davide ha coinvolto Marco. I quattro intraprendono la loro prima missione segreta sotto copertura.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Ma… diamoci del tu! “Per la prima volta racconto anche le delusioni, le false partenze, tutti i no che ho collezionato nella mia vita professionale e non. Certo, sempre con un sorriso, mai prendendomi sul serio”: così Enrico Brignano presenta lo show che ha fatto il tutto esaurito nei tratri italiani tra il 2023 e il 2024.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Un giorno in pretura. Dopo la sentenza per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, Roberta Petrelluzzi propone il processo per la morte di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia di fidanzati uccisi il 21 settembre del 2020 a Lecce. L’ex coinquilino Antonio De Marco ha confessato. All’apparenza, nessun movente.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La pluralità di opinioni sempre garantita in tutte le puntate di tutti i talk di approfondimento targati Rete 4. E in quello condotto da Bianca Berlinguer c’è spazio anche per giornalisti e opinionisti che frequentano poco le reti Mediaset, come Andrea Scanzi, Concita De Gregorio e Alessandro Orsini.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda e ultima parte della miniserie Il Turco, con Can Yaman, Greta Ferro. Marco si prepara all’assedio contro i Turchi, ma escogita un piano per far uccidere in modo vile Decebel, il cuore di Artigli. Nel frattempo Balaban (Can Yaman), Decebel e Gunther si preparano alla battaglia, addestrando gli abitanti di Moena e affinando le loro tecniche di combattimento.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Archiviato per ora lo spin-off “Le Iene Show”, il programma di Davide Parenti condotto da Veronica Gentili prosegue di martedì nella versione tradizionale. La domenica, invece, ci aspettano le nuove puntate di “Inside”. I due programmi si scambieranno il giorno di messa in onda dal 27 aprile.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Il ruolo dell’Italia nel difficile percorso americano di pace tra Russia e Ucraina ma anche la questione della separazione delle carriere dei magistrati continuano ad essere fra i temi dibattuti nell’apprezzato talk di Giovanni Floris.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Al via la seconda stagione del reality di Prime Video che vede protagonisti Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene da preparare in compagnia. Si comincia con Paola Cortellesi sull’altopiano della Sila in Calabria.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Tra gli ospiti di questa sera nel ristorante di Flavio Montrucchio c’è Nico, appena 22enne, ma già con un passato travagliato alle spalle. Per lui c’è il 29enne milanese Riccardo: che sia lui il ragazzo con il quale scoprire finalmente l’amore?

I film di questa sera martedì 15 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Luis Mandoki, Presencias, con Alberto Ammann. Mentre si trova nella vecchia casa di famiglia, Victor viene aggredito insieme a sua moglie incinta, che rimane uccisa. Ora l’uomo dovrà trovare chi o cosa si è reso responsabile dell’aggressione.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Valerio Mieli, Ricordi? con Linda Caridi, Luca Marinelli. La discontinua storia d’amore, narrata tra flash back e flash forward, di una coppia: lui problematico e tormentato, scettico verso il futuro; lei immersa nel presente, solare e comprensiva.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2003, di Mike Newell, Mona Lisa smile, con Julia Roberts, Kirsten Dunst. Stati Uniti, 1953: l’arrivo di Katherine, insegnante di storia dell’arte con idee progressiste, crea grande scompiglio in un college femminile, dove vigono regole molto rigide.

Su Nove, alle 21.30, il film d’azione del 2002, di Rob Cohen, XXX, con Vin Diesel. Finito nei guai con la giustizia, l’asso degli sport estremi Xander Cage accetta di trasformarsi in agente segreto. Il suo compito è neutralizzare alcuni criminali che minacciano il mondo con gas tossici.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1957, di Roy Rowland, L’arma della gloria, con Stewart Granger, Rhonda Fleming. Dopo una lunga assenza, un pistolero torna al suo paese dove trova gli abitanti ostili nei suoi confronti. La presenza di un fuorilegge gli darà la possibilità di riscattarsi.

Stasera in tv martedì 15 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame in fiamme, con Samuel Labarthe. Nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019, nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, divampano le fiamme. Pompieri, polizia e altri servizi d’emergenza lottano 24 ore per salvarla.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez, Mélanie Doutey. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio è un appassionato di videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Parker Finn, Smile 2, con Naomi Scott. Scampata ad un incidente d’auto in cui ha perso la vita un suo caro amico, la popstar Skye inizia ad avere allucinazioni che la spingono al suicidio. Un infermiere, Morris, la contatta per aiutarla.