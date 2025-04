Stasera in tv giovedì 17 aprile 2025. Su Rai3, il film L’ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 17 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi. Due episodi: il primo s’intitola “Teniamoci stretti”. Dopo ciò che ha fatto Cristina, il Tribunale ha chiesto ad Alessia una relazione sulla Casa del Sorriso. Cristina si sente in colpa, e Pietro, Olly e Melody non fanno nulla per farla sentire meglio. Azzurra (Francesca Chillemi) si occupa di una famiglia in crisi. A seguire, “La via stretta”. Lorenzo inizia un percorso di terapia con Olly: la ragazza, infatti, si è ricordata di alcuni momenti vissuti con il padre e vuole scoprire se possono affiorarle nuovi ricordi. Intanto Cristina e Pietro si sono fidanzati in gran segreto.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Nabucco. La celebre opera di Verdi andata in scena all’Arena di Verona nel 2022 nell’allestimento del regista Arnaud Bernard. Sul podio, il Maestro Daniel Oren. Tra gli interpreti, Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Ploka (Abigaille).

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Le amabili “minacce” di Paolo Del Debbio agli spettatori per evitare che cambino canale sono ormai un simpatico tormentone che accompagna i programmi del popolare giornalista: “4 di sera”, da lunedì a venerdì dopo “La Promessa” e “Dritto e rovescio”, in onda oggi con una nuova puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. I sondaggi di Renato Mannheimer fanno parte del talk di Corrado Formigli dove si approfondiscono i temi più discussi del momento. Ma sono anche un ottimo strumento per tastare il polso degli italiani e conoscere il loro reale pensiero.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Penultima puntata per questa quinta edizione dello show condotto da Belén Rodriguez e dai Panpers. Gli ascolti sono rimasti alti grazie anche al nutrito cast di comici che si sono alternati sul palco del Teatro Galleria di Legnano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. Michael ha una nuova prospettiva di vita: ha perso più di 140 Kg in seguito all’intervento e ha ricominciato a praticare arti marziali. Lucas, invece, era sulla buona strada, ma una piccola ricaduta sembra essere per lui difficile da superare.

I film di questa sera giovedì 17 aprile 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Giuseppe Piccioni, L’ombra del giorno, con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli. 1938, Ascoli Piceno. Reduce dalla Grande Guerra, nella quale ha riportato ferite permanenti ad una gamba, Luciano (Riccardo Scamarcio) è il proprietario di un ristorante sulla piazza principale. Un giorno alla sua porta si presenta la giovane Anna (Benedetta Porcaroli), in cerca di impiego.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Brian Duffield, Nessuno ti salverà, con Kaitlyn Dever, Zack Duhame. Brynn, svegliandosi nella notte, si rende conto che qualcuno è entrato in casa: la sua fattoria è al centro di un’invasione aliena e dovrà sopravvivere da sola ad una minaccia impensabile.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Giovanni (Antonio Albanese), intellettuale che vive nel centro di Roma, e l’ex cassiera di periferia Monica (Paola Cortellesi) s’incontrano per caso quando i loro rispettivi figli si fidanzano. Molto diversi tra loro, i due hanno un unico obiettivo in comune: dividere i loro ragazzi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2021, di Matthew Vaughn, The King’s Man – Le origini, con Ralph Fiennes, Gemma Arterton. Londra, 1914. Il nobile Orlando (Ralph Fiennes), duca di Oxford, guida una rete di spie creata per impedire un conflitto mondiale. Dopo la morte a Sarajevo di Francesco Ferdinando, Orlando scopre che dietro l’attentatore c’è un’organizzazione guidata da un uomo che tutti chiamano Pastore.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2010, di Bob Reiner, Flipped – Il primo amore non si scorda mai, con Madeline Carroll, Callan McAuliffe. Julianna Baker, di soli sette anni, s’innamora del suo coetaneo Bryce Loski. Lui, timido e immaturo, non contraccambia. Ma, con il passare degli anni…

Stasera in tv giovedì 17 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di James Cameron, Titanic, con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Il viaggio inaugurale e il tragico naufragio del Transatlantico Titanic nel 1912, ricostruiti attraverso l’appassionata storia d’amore fra Jack e Rose, due giovani passeggeri.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di David Cronenberg, A history of violence, con Viggo Mortensen. Tom Stall, gestore di una caffetteria, reagisce all’aggressione di due ladri uccidendoli. Dopo averlo visto in tv, un gangster si presenta in città dicendo di conoscere il suo passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di Geedy Tartakosvsky, Hotel Transilvania. Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula invita nel suo resort gli amici di sempre, da Frankenstein al Lupo Mannaro. Ma tutto si complica con l’arrivo di Jonathan, un giovane umano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Nell’Australia post-apocalittica, Max viene catturato dagli spietati guerriglieri comandati da Immortan Joe e condotto alla Cittadella, la loro roccaforte nella desertica Fury Road.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Il detective Alex Cross indaga su un serial killer che ha rapito numerose ragazze, tra cui la nipote del poliziotto. Lo affianca Kate MacTiernan, una dottoressa scampata al maniaco.