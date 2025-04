Stasera in tv venerdì 18 aprile 2025. Su Rai2, il film Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone. Su Italia 1, il film Memory con Liam Neeson.

Stasera in tv venerdì 18 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.00, Liturgia: Rito della Via Crucis. In diretta da Roma la 13° Via Crucis del Venerdì Santo del papato di Francesco. Anche quest’anno il Colosseo ospita la processione, trasmessa in Mondovisione, che rievoca le tappe del percorso di Gesù verso la crocifissione. Come noto, l’assenza del Papa è quasi certa a causa delle sue condizioni di salute.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Nel programma di Monica Maggioni ci sono ogni settimana reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati in numerose nazioni del mondo. Stasera va in onda la quarta puntata della seconda edizione.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Concerto di Pasqua. Dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, l’Orchestra Rai diretta da Ottavio Dantone interpreta “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce” di Haydn. Il concerto, trasmesso su Rai5 il lieve differita, va in onda in diretta alle 20.30 su Radio3.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Continuano a riscuotere grande successo le interviste impossibili di Alessio Marzilli nel talk di Diego Bianchi in arte Zoro. Qualche settimana fa è andata in onda quella fra Matteo Salvini e Antonio Tajani. A chi toccherà questa volta?

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, e Iginio Massari sono gli ospiti di questa serata che celebra le 300 puntate. E per l’occasione Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli propongono la MysteryBox della prima puntata.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Per la settimana di Pasqua il programma di Maurizio Crozza si prende una breve vacanza. Ma non abbandona i numerosi fan e resta in onda con una puntata sul meglio di quanto apparso nell’edizione in corso.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Malati di pulito. Vinny e Denise visitano una casa in stile georgiano del XVIII secolo. Lì vivono Tiggy e il suo gatto Toby. Hayley e Dann, invece, vogliono ripulire una casa del XVII secolo nel Nord del Galles. Cornelia vi abita con i suoi dodici gatti.

I film di questa sera venerdì 18 aprile 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2022, dei Manetti Bros, Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone. Clerville, Anni 60. Diabolik (Luca Marinelli) è interessato all’arrivo in città dell’affascinante ereditiera Lady Kant (Miriam Leone), che porta con sé un famoso diamante rosa dal valore inestimabile. Nel tentativo di rubarlo l’imprendibile ladro si lascia ammaliare dal fascino irresistibile della donna.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1961, di Nicholas Ray, Il re dei re, con Jeffrey Hunter, Siobhàn McKenna. La vita terrena di Gesù (Jeffrey Hunter) dalla nascita a Betlemme alla Resurrezione: l’incontro con Giovanni il Battista (Robert Ryan), gli Apostoli, i miracoli, il tradimento di Giuda (Rip Torn), l’attesa nel Getsemani, l’arresto, il processo, la morte in croce per la redenzione di ogni uomo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Martin Campbell, Memory, con Liam Neeson, Guy Pearce. Messico. Alex Lewis (Liam Neeson), sicario professionista, affetto da una forma precoce di demenza senile, sceglie di non portare a termine un incarico che prevede la morte di una bambina. Da quel momento in poi diventa il principale obiettivo di una spietata organizzazione criminale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel, Thandie Newton. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddick incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1982, di Clint Eastwood, Firefox – Volpe di fuoco, con Clint Eastwood, Freddie Jones. Il colonnello Gant, reduce del Vietnam e conoscitore della lingua russa, deve impadronirsi del Firefox, un avveniristico velivolo sovietico che risponde agli impulsi cerebrali di chi lo pilota.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2020, di Nisha Ganatra, L’assistente della star, con Dakota Johnson. Maggie è l’assistente personale di Grace Davis, star della musica, ma vorrebbe fare la producer. Quando incontra il talentuoso musicista David, cerca di realizzare il proprio sogno.

Stasera in tv venerdì 18 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 20024, di Michael Gracey, Better Man, con Jonno Davies. La storia della superstar del pop britannico Robbie Williams: dall’infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1956, di Cecil B. DeMille, I Dieci Comandamenti, con Charlton Heston. L’orfano Mosè cresce alla corte del Faraone. Scoperto di essere ebreo, rinuncia ai privilegi per unirsi al popolo ridotto in schiavitù. Poi il Signore gli comanda di liberare i figli di Israele.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2010, di Chris Renaud, Pierre Coffin, Cattivissimo me. Il malvagio Gru sta vivendo un momento difficile e le sue quotazioni sono in ribasso. Decide allora di mettere a segno il colpo del secolo: rubare la Luna. Nel progetto lo aiutano dei bizzarri umanoidi, i Minions.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise, Dakota Fanning. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2019, di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig. Un ricco ed anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.