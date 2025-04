A partire da lunedì 28 aprile debutta, su Rai 2, il nuovo programma Audition. Si tratta di una delle novità della seconda rete della TV di Stato.

Audition, ad annunciare il suo arrivo Marcello Ciannamea

Audition è una realizzazione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il progetto, in particolare, è stato annunciato lo scorso febbraio durante una intervista dell’allora Direttore Marcello Ciannamea all’Ansa.

Il format, descritto come il primo “no talent” della televisione italiana, prende il via, come detto, il 28 aprile, in prima serata su Rai 2. Il programma sostituisce Obbligo o verità, talk show innovativo di Alessia Marcuzzi, la cui prima edizione giunge al termine dopo cinque puntate. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Chi sono i conduttori

Al timone di Audition è presente un trio di conduttori decisamente già molto noto al pubblico della seconda rete della TV di Stato. Stiamo parlando di Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Per loro non si tratta del primo impegno tv insieme, avendo guidato, con risultati abbastanza altalenanti, sia Made in Sud che il suo spin off, proposto lo scorso anno ed intitolato Mad in Italy.

Per Elisabetta Gregoraci, inoltre, l’avventura con Audition potrebbe permetterle di riscattare i cattivi risultati ottenuti con Questioni di stile. Il format, in onda in seconda serata su Rai 2 nello scorso autunno, non ha convinto dal punto di vista dei contenuti e, per di più, non ha brillato negli ascolti. Differente, invece, il momento di carriera di Gigi e Ross, che da qualche mese a questa parte sono parte integrante del cast di comici di GialappaShow. Qui hanno ottenuto un importante successo con la parodia di Stefano De Martino e con i personaggi dei Sianesi.

Audition, come funziona il programma

Come intuibile dalla breve descrizione fornita da Marcello Ciannamea, il format è rivolto ai comici (od aspiranti tali) del nostro paese, ma anche a maghi e musicisti, in un’atmosfera senz’altro leggera e divertente. I concorrenti, in particolare, salgono sul palco e, in pochi minuti, devono eseguire una performance capace di convincere i giudici.

La particolarità è che nel ruolo di giurati vi sono gli stessi conduttori, ovvero Gigi, Ross ed Elisabetta Gregoraci. Tale meccanismo, nella speranza degli ideatori, dovrebbe trasformare il tutto in una sorta di “commedia dell’arte“. Coloro che riusciranno a convincere i giurati potranno accedere alle fasi successive della trasmissione ed ambire alla vittoria finale.