Nel fine settimana dal 18 al 21 aprile, in occasione delle festività legate alla Pasqua 2025, cambia la programmazione tv di molte reti televisive italiane. A tal proposito si segnalano importanti modifiche nel daytime di Canale 5.

Pasqua 2025 programmazione tv, il Venerdì Santo

I primi cambiamenti nella programmazione tv si registrano venerdì 18 aprile. Su Rai 1, in occasione del Venerdì Santo, dalle 14:00 e per circa un’ora è in onda uno speciale di A Sua Immagine. Lo show La Volta Buona di Caterina Balivo slitta alle 15:05. Il pomeriggio rimane invariato, con Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità.

Alle 20:30 salta Affari Tuoi e al suo posto c’è uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, intitolato Il dolore di Maria. Alle 21:00 è possibile seguire la Via Crucis, presieduta dal Cardinale Baldo Reina, che si svolge al Colosseo. In seconda serata, Giovanni Minoli firma una puntata di Mixerstoria La storia siamo noi, sottotitolato Il caso Cristo. Su NOVE, salta la puntata in diretta di Fratelli di Crozza.

Pasqua 2025 programmazione tv, come cambiano i palinsesti del 20 aprile

Se il palinsesto del sabato non presenta variazioni, salvo per la presenza de Le Storie di Verissimo nel pomeriggio di Canale 5, è diversa la situazione nel giorno di Pasqua, domenica 20 aprile.

Su Rai 1, alle 09:30 Lorena Bianchetti è al timone di A Sua Immagine. Alle 10:30 spazio alla Santa Messa ed alla Benedizione Urbi et Orbi. Il pomeriggio confermati, con puntate inedite, sia Domenica In che Da noi a ruota libera, oltre a L’Eredità ed Affari Tuoi. In prime time c’è il film Il lupo e il leone. Se su Rai 2 non vi sono modifiche, su Rai 3 spicca Il Borgo dei Borghi, al via alle 20:30 circa e guidato da Camila Raznovich.

Su Canale 5, il 20 aprile, dalle 10:00 alle 10:50 c’è la Santa Messa, poi c’è un Meglio di di Melaverde, in programmazione tv fino alle 13:00. In prima serata non c’è Lo Show dei Record ma il film Marry Me. Da segnalare, su Italia 1, lo speciale de Le Iene dedicato alla sanità italiana.

Su NOVE salta la puntata Che tempo che fa, sostituito da una serata dedicata ad Ornella Vanoni.

L’offerta televisiva di Pasquetta

Infine, molte le modifiche nella programmazione tv di lunedì 21 aprile, giorno in cui si celebra la Pasquetta. Sulla rete ammiraglia Mediaset è stravolto completamente il daytime, in quanto non vi sono né Mattino Cinque News (sostituito da Le Storie di Melaverde) né Pomeriggio Cinque (al suo posto c’è un film in prima tv di Rosamunde Pilcher). Al pomeriggio, dopo Beautiful, c’è una maratona di The Family, visibile dalle 14:10 alle 16:50. Nel preserale c’è Avanti un Altro story. Confermati, invece, Striscia la Notizia e The Couple.

Su Rai 1 sono proposti tutti i consueti format del daytime. L’unica eccezione è rappresentata da Il Paradiso delle Signore, sostituito da La Volta Buona, in onda dalle 14:00 alle 16:50. Lo stesso accade per la programmazione quotidiana di Rai 2 e Rai 3, che in prima serata propone la pellicola Fatima. Nessuna modifica su LA7, salvo per la cancellazione di Otto e mezzo. Il talk di Gruber lascia il posto a Barbero risponde.