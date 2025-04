Nonostante alcune variazioni di palinsesto, domenica 20 aprile, giorno in cui si festeggia la Pasqua 2025, sono numerosi gli ospiti attesi nei vari programmi tv. In primo piano, in particolare, la Rai.

Pasqua 2025 ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Domenica 20 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, prende il via un nuovo appuntamento di Domenica In. Al timone dello show, rigorosamente visibile in diretta, c’è Mara Venier.

A Domenica In del 20 aprile è accolto il comico Nino Frassica. Quest’ultimo, a partire dal prossimo 29 aprile, è al timone di Festivallo, nuovo show comico di Rai 2. Attesa Claudia Koll, che interviene in studio per parlare del suo libro dal titolo Qualcosa di me.

Per una intervista mamma-figlia ci sono Asia Argento ed Anna Lou Castoldi, mentre per la musica c’è Federico Zampiglione, frontman dei Tiromancino. Dopo un faccia a faccia con Carmen Russo, reduce dall’esperienza a Ne vedremo delle belle, Venier intrattiene il pubblico con le performance del Mago Silvan e del cantautore Marcello Romeo.

I protagonisti di Da noi a ruota libera

Il pomeriggio di Pasqua di Rai 1 prosegue alle 17:20 con una puntata inedita di Da noi a ruota libera. La padrona di casa Francesca Fialdini intervista Donatella Rettore, artista da sempre all’avanguardia. C’è Luisa Corna, che ha da poco rilasciato il singolo Il giorno giusto.

In programma, in seguito, un lungo faccia a faccia con Margot Sinkabonyi. L’attrice, divenuta molto nota nel nostro paese per aver prestato il volto a Maria Martini in Un medico in famiglia, parla dei due libri da lei scritti. Infine, spazio a Nonna Luigina, vera e propria star sui social, nei quali è supportata dall’amato nipote Davide Moia.

Pasqua 2025 ospiti tv, lo speciale Timeline

Nel giorno di Pasqua 2025, su Rai 2 dalle 14:00 torna Musica Mia. Il format di Lorella Boccia e Marco Conidi è nel Salento. I due incontrano i Sud Sound System, pionieri del reggae salentino. Dopo un incontro con Antonio Castrignanò, che firma un percorso alla scoperta del tarantismo e della pizzica, è intervistata Rachele Andrioli, accompagnata dalle sue coriste. Infine, ci sono i Mundial di Marco Tundo, che fondono la pulsazione del tamburello con l’elettronica.

Infine, su Rai 3, Marco Carrara guida dalle 14:30 uno speciale di Timeline, dedicato ai temi che hanno fatto discutere di più i social negli ultimi giorni. Attesi gli interventi del filosofo Massimo Cacciari, dell’analista di geopolitica Dario Fabbri e della scrittrice Lidia Ravera. Con loro anche il conduttore di PresaDiretta Riccardo Iacona, la giurista Anna Vagli e l’esperto di longevità nonché ex medico degli astronauti Filippo Ongaro.