Stasera in tv giovedì 24 aprile 2025. Su Rai3 il documentario Liliana, con Liliana Segre. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 24 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi. Due episodi: il primo s’intitola, “Fuori dal mondo”. Mentre Olly (Ludovica Ciaschetti) è ancora tormentata dai flashback che le disturbano il sonno, per Melody e Corrado è arrivato il giorno del loro primo appuntamento. Tutto, però, sembra andare per il verso sbagliato: forse non è destino. A seguire, “Mai abbastanza”. Azzurra (Francesca Chillemi) accoglie Rosa, sua sorella, che si è presentata a sorpresa insieme al compagno e a una bimba. Non è solo una visita di cortesia: Rosa ha bisogno di qualche consiglio sulla sua situazione familiare, ma Azzurra è certa che la sorella non le stia dicendo tutta la verità.

Su Rai3, alle 21.25, il documentario del 2024, Liliana, con Liliana Segre. Liliana Segre racconta la sua esperienza di vittima della Shoah, dall’arresto alla deportazione fino allo struggente ultimo addio al padre. Il documentario di Ruggero Gabbai propone ance filmati realizzati e conservati al CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) di Milano.

Su Rai5, alle 21.15, Concerto di Pasqua. In replica, il concerto dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta. In programma: Mozart, “Concerto per clarinetto e orch. K622”; Beethoven, “Sinfonia n. 5”. Al clarinetto Edoardo Di Cicco.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Secondo Paolo Del Debbio il Presidente Usa Donald Trump si sta comportando come un giocatore di poker. Lo dimostra la recente decisione di sospendere per 90 giorni i dazi a quelle nazioni che non hanno risposto alle nuove tariffe con altri dazi. Tea queste c’è anche l’Italia. Se ne parla anche stasera.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Bologna-Empoli. Allo stadio Renato Dall’Ara il Bologna allenato da Vincenzo Italiano ospita l’Empoli di Roberto D’Aversa per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella gara di andata gli emiliani si sono per 3 a 0. Chi la spunta affronterà la vincente fra l’Inter e il Milan nella finale del 14 maggio a Roma.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tra i talk di approfondimento politico ed economico, quello di Corrado Formigli in onda al giovedì è uno dei più attesi. Sempre grande è l’attenzione sull’attività del governo Meloni ma anche sulla capacità di risposta dell’opposizione.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Questa sera va in onda la decima e ultima puntata dello show condotto, per la prima volta, da Belén Rodriguez accanto ai PanPers. E anche per la chiusura, della quinta edizione, risate assicurate dal Teatro Galleria di Legnano.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Thederick è riuscito a perdere abbastanza peso per potersi sottoporre all’intervento chirurgico necessario per rimuovere il grosso linfodema dalla sua gamba. Lindsey invece deve affrontare un lutto nella sua vita personale.

I film di questa sera giovedì 24 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2013, di Gavin Hood, Ender’s game – Il gioco di Ender, con Asa Butterfield. La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte ad una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di Morto, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Tre anni dopo la loro breve relazione, Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) si sono persi di vista. Quando però la donna si accusa di un furto commesso dalle gemelle chiede aiuto a Giovanni, impegnato nel progetto di un centro culturale, per evitare di finire in galera.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2006, di Martin Campbell, Casino Royale, con Daniel Craig, Eva Green. Ottenuta la licenza di uccidere, James Bond va alle Bahamas per ostacolare gli affari tra un losco banchiere e una banda di terroristi. Lo attende una missione ad altissimo rischio.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Nell’Australia post-apocalittica, Max viene catturato dagli spietati guerriglieri comandati da Immortan Joe e condotto alla Cittadella, la loro roccaforte nella desertica Fury Road.

Stasera in tv giovedì 24 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2020, di Thomas Bezucha, Uno di noi, con Kevin Costner, Diane Lane. Dopo la scomparsa del figlio, l’ex sceriffo Blackledge e sua moglie lasciano il loro ranch in Montana: i due vogliono salvare il nipote dalle grinfie di una famiglia criminale del Dakota.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film horror del 2023, di Brando De Sica, Mimì – Il Principe delle tenebre, con Domenico Cuomo. Mimì è un adolescente orfano che viene bullizzato per una deformazione congenita ai piedi. Un giorno rimane affascinato da Camilla, una ragazza che ha la passione per Dracula.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Benjamin Renner e Guylo Homsy, Prendi il volo. Stanca della solita routine, mamma Pam convince papà Mack ad unirsi ad uno stormo di anatre dirette in Giamaica. Durante il viaggio, la famiglia deve affrontare grattacieli, sale da ballo e sfuggire ad uno chef.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2024, di e con Dev Patel, Monkey Man. Kid combatte con una maschera di scimmia in alcuni incontri truccati, dove è pagato per incassare colpi e andare al tappeto. In realtà, questa attività gli serve per riuscire ad inserirsi nel sottobosco criminale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, con James Stewart. Immobilizzato in casa da una frattura alla gamba, il fotoreporter L.B. Jefferies osserva dalla finestra i movimenti dei vicini. Il comportamento di uno di loro lo insospettisce.