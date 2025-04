Giovedì 17 aprile, Rai 1 manda in onda gli episodi Teniamoci stretti e La via stretta di Che Dio ci aiuti. Quelli odierni sono il tredicesimo e quattordicesimo appuntamento dell’ottava stagione.

Che Dio ci aiuti Teniamoci stretti, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Che Dio ci aiuti 8 sono la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia, e Rai Fiction.

Ideata da Carlotta Ercolino, la sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino ed Umberto Gnoli. La regia è firmata da Francesco Vicario. Le riprese si sono svolte fra Roma ed Assisi.

Gli episodi di oggi di Che Dio ci aiuti, come al solito, sono proposti dalle ore 21:25 circa, prendendo il via al termine di Affari Tuoi.

Che Dio ci aiuti Teniamoci stretti, la trama

Nel corso di Teniamoci stretti di Che Dio ci aiuti, i protagonisti sono a lavoro per indagare su una famiglia in crisi. Intanto, l’atmosfera all’interno della Casa del Sorriso è decisamente molto tesa. Ad alimentare tale clima vi è il fatto che Alessia ha l’incarico di dover stilare una relazione in merito al funzionamento della struttura.

Cristina, invece, sta male a causa dei sensi di colpa per quello che è accaduto. Lorenzo, tuttavia, mostra nei suoi confronti un atteggiamento di comprensione e la sostiene come un padre, anche se ciò lo costringe ad infrangere le sue regole.

La via stretta, la trama

In seguito, la serata con Che Dio ci aiuti procede con l’appuntamento dal titolo La via stretta. In esso, il caso di un’anziana truffata dal nipote scuote la casa. Lorenzo, a sua volta, inizia la terapia in compagnia di Olly. Melody, invece, è in ansia ed è in trepidante attesa di un messaggio da parte di Corrado. Cristina e Pietro si fidanzano ma in segreto. Azzurra, però, li scopre e li spinge a raccontare la verità a Lorenzo.

Che Dio ci aiuti Teniamoci stretti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che procede con due nuovi appuntamenti nella giornata odierna, giovedì 17 aprile, dalle ore 21:20 circa, su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.