Manca sempre meno all’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 e si rincorrono le indiscrezioni sul possibile cast. Fra ipotesi più realistiche ed altre più difficilmente realizzabili, sono vari i volti noti che sarebbero in procinto di partire verso l’Honduras.

L’Isola dei Famosi 2025 indiscrezioni cast, i nomi più papabili

Secondo le indiscrezioni, nel cast de L’Isola dei Famosi 2025 dovrebbero essere coinvolte, in primis, due veterane dei reality. Stiamo parlando di Antonella Mosetti e di Patrizia Rossetti, entrambe in passato già protagoniste del Grande Fratello Vip.

Ci sarebbero Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del GF, e il cantante Paolo Vallesi. Nel cast anche l’attrice Loredana Cannata, attrice ha partecipato a fiction come Libera, Sempre al tuo fianco e Le fate ignoranti.

Spazio ad Omar Fantini, comico e conduttore, all’artista Angelo Famao e a Chiara Balistreri, 22enne che negli scorsi mesi ha denunciato pubblicamente di essere vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato. In partenza verso il Sud America, poi, ci sarebbero due volti molto amati dai più giovani, cioè Nunzio Stancampiano e Teresanna Pugliese, rispettivamente ex Amici e Uomini e Donne.

L’Isola dei Famosi 2025 indiscrezioni cast, nel toto-nomi anche Burak Ozcivit, protagonista di Endless Love

Le indiscrezioni sul cast de L’Isola dei Famosi 2025 coinvolgono Camila Giorgi, ex tennista, e Mirko Frezza, attore e volto di Rocco Schiavone e Dogman.

Nel toto-nomi del cast de L’Isola dei Famosi vi sono, poi, altre celebrità. Su tutte Burak Ozcivit, protagonista della soap Endless Love, dove interpretava Kemal, e Federico Rossi, cantante molto seguito e parte del duo artistico Benji & Fede, che ha da poco dato il via ad un nuovo progetto musicale. Altri possibili partecipanti, infine, sono le showgirl Carmen Russo e Delia Duran e la giornalista Marialuisa Jacobelli.

Al momento, né Mediaset né L’Isola dei Famosi hanno confermato i nomi di coloro che, effettivamente, faranno parte del cast.

Opinionista, inviato e quando inizia

Al di là delle voci sui concorrenti, si parla molto de L’Isola dei Famosi anche per quel che concerne il resto del cast del reality. La conduttrice è l’unica certezza: il timone dello show è affidato a Veronica Gentili, all’esordio in una trasmissione di prima serata sulla rete ammiraglia.

L’opinionista, invece, dovrebbe essere Simona Ventura. L’inviato in Honduras, infine, potrebbe essere Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello e nel cast di vari show, fra cui Domenica In. Non si hanno certezze, infine, sulla data di inizio del format, anche se la prima puntata potrebbe essere proposta il 7 maggio.