Stasera in tv sabato 26 aprile 2025. Su Rai3, il documentario condotto da Carlo Verdone, La scuola romana delle risate. Su Nove, il talk show condotto da Luca Sommi, Accordi & Disaccordi.

Stasera in tv sabato 26 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il quiz L’eredità – Tutti in viaggio. Un’altra puntata speciale del quiz condotto da Marco Liorni. Il tema che accomuna tutte le prove di questa sera è il desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione. Le protagoniste della gara di oggi saranno sei coppie celebri, legate da rapporti affettivi o artistici. Tra gli altri, Luca Argentero.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario La scuola romana delle risate. Carlo Verdone è il narratore del documentario di Marco Spagnoli dedicato alla satira visionaria, popolare e dissacrante che ha segnato la cultura di Roma, passando per teatro, cinema, televisione e social, fino ad arrivare al mondo del fumetto. Tommaso Zanello, in arte Piotta, firma le musiche.

Su Rai5, alle 21.15, Danza: Ballet Thierrée, Shechter, Pérez, Pite. Per la Giornata della Danza va in onda lo spettacolo messo in scena da quattro coreografi, lo svizzero James Thierrée, l’israeliano Hofesh Shechter, lo spagnolo Ivan Pérez e la canadese Crysal Pite, nel 2018 a Parigi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. La fase serale del talent di Maria De Filippi prosegue con nuove sfide tra gli allievi ancora in gara, divisi in squadre guidate da tre coppie di maestri: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Deborah Lettieri ed Anna Pettinelli. In giuria Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Dopo la puntata con il “meglio di” per il weekend pasquale, il talk di Massimo Gramellini torna alla consueta programmazione. Tra gli ospiti fissi, il professor Roberto Vecchioni con le lezioni alla lavagna e il comico Saverio Raimondo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è ad Ascoli Piceno in cerca del ristorante moderno top. In gara Figli Di, Zeneat, Chisc Restaurant & Cocktail Bar, Cusiné Royal 2.0. Il premio della categoria special va al miglior fritto misto all’ascolana.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Dopo una settimana di pausa torna in prima serata il talk condotto da Luca Sommi insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi. In studio si discutono i principali temi di natura politica ed economica che scaldano il dibattito nazionale.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Protagonista della puntata è Dany di otto anni che vive in Messico. La piccola è nata con la Sindrome di Mobius, che le paralizza il volto. Per darle la possibilità di sorridere, i chirurghi devono sottoporla ad una delicata e lunga operazione.

I film di questa sera sabato 26 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington. Un ex agente della Cia, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il Navy Seal Chris Kyle (Bradley Cooper), in Iraq come cecchino per proteggere i militari Usa, grazie alla sua abilità si guadagna la stima dei commilitoni e il soprannome di “Legend”. Ma la sua reputazione cresce anche dietro le linee del nemico, che decide di mettere sulla sua testa una taglia di 180.000 dollari.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2007, di Zack Snyder, 300, con Gerard Butler. Nel 480 a.C. Leonida, Re di Sparta, raccoglie trecento uomini per difendere la città dall’attacco dei persiani di Serse. Il film è l’adattamento per il grande schermo del romanzo a fumetti di Frank Miller.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Michael Caton-Jones, Colpevole d’omicidio, con Robert De Niro. Stati Uniti. Vincent LaMarca, detective dal difficile passato, è sulle tracce di un assassino. Quando scopre che l’indiziato è il figlio che ha abbandonato anni prima, entra in crisi.

Su Cine34, alle 21.15, il film commedia del 1986, di e con Carlo Verdone, Alberto Sordi, Troppo forte. Oscar, bulletto romano, sogna di sfondare nel mondo del cinema. Per farsi notare, segue il consiglio di un avvocato truffaldino gettandosi sotto la macchina di un produttore. La vicenda prende una piega inaspettata.

Stasera in tv sabato 26 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Ferzan Ozpetek, Diamanti, con Luisa Ranieri, Paola Minaccioni, Mara Venier, Jasmine Trinca. Un regista raduna alcune attrici per lavorare ad un film sul mondo femminile. La storia prende vita tra le lavoratrici di una sartoria di costumi di scena gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella nella Roma Anni 70.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Laura Linney. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici, con l’aiuto del dottor Bravestone, cercano di riportarlo a casa, sfidando nuovi pericoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’Accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.