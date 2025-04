Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 aprile continua con il Gran Premio di Spagna il mondiale di MotoGP 2025. La tappa iberica è la quinta della stagione.

MotoGP Gran Premio Spagna 2025, i fratelli Marquez i più attesi

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si svolge presso il circuito di Jerez-Ángel Nieto, autodromo intitolato all’omonimo pilota scomparso nel 2017. Il tracciato, posto a poca distanza da Cadice, è stato inaugurato nel 1985 ed è lungo poco meno di 4 km e mezzo.

Qui la MotoGP ha debuttato nel 1987 e, di recente, ha sempre sorriso al nostro paese. Le ultime tre edizioni del Gran Premio, infatti, sono state vinte da Francesco Bagnaia, al momento terzo nella classifica generale. Essa è dominata dai fratelli Marc ed Alex Marquez, entrambi spagnoli.

Per quel che riguarda il motomondiale, il record del giro più veloce appartiene al già citato Bagnaia. Il pilota italiana, nell’aprile dell’anno scorso, è riuscito a concludere un giro in 1’37.449.

Dove vedere le qualifiche e la gara

Sabato 26 aprile, il calendario della MotoGP propone, dalle 10:05 circa, la seconda ed ultima prova libera, visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Pochi minuti dopo, dalle 10:45, prendono il via le qualifiche. Esse sono proposte, rigorosamente in live, sia sulla piattaforma satellitare a pagamento che in chiaro, su TV8.

Il fitto calendario di impegni di MotoGP di sabato 26 aprile propone una nuova, fondamentale sessione alle 14:55. In tale orario inizia la Sprint, una vera e propria gara, seppur con una durata inferiore dovuta al minor numero di giri, e che assegna i primi punti del fine settimana. Anche la Sprint è in onda su Sky e TV8.

Infine, il Gran Premio di Spagna di MotoGP giunge al termine domenica 27 aprile. Dopo il warm-up delle 09:35, alle ore 14:00 è possibile seguire la gara. Solo Sky Sport MotoGP propone nei propri palinsesti l’appuntamento in diretta. Su TV8, infatti, i semafori verdi del via alla gara si accendono alle 17:00.

MotoGP Gran Premio Spagna 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna del motomondiale sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini, storiche voci italiane della MotoGP. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le impressioni dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Attese, inoltre, le incursioni di Rosario Triolo e Mattia Pasini, commentatori ufficiali della Moto2 e Moto3. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.