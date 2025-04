Sabato 26 aprile, Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di Linea Bianca. Il programma è guidato da Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi.

Linea Bianca 26 aprile, protagonista Livigno

La rete ammiraglia della TV di Stato modifica la programmazione tv di Linea Bianca in vista dell’ultima puntata. Fino ad ora, infatti, gli appuntamenti erano proposti la mattina, dalle ore 11:30 circa. Quest’oggi, a causa della diretta del TG1 per seguire i funerali di Papa Francesco, la trasmissione è spostata alle 14:00.

Il viaggio di Linea Bianca di lunedì 26 aprile porta i conduttori in Lombardia, nei territori della provincia di Sondrio. In particolare, le telecamere del format raggiungono Livigno, soprannominata la perla dell’Alta Valtellina. Oltre che in televisione, è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

Il viaggio parte dal Piccolo Tibet d’Italia

Il viaggio di Ossini, Zani e Capocchi, con Linea Bianca del 26 aprile, parte ad alta quota, ad oltre 3 mila metri sopra il livello del mare, sulla vetta del monte Garone. Una località, essa, soprannominata il Tibet d’Italia e che è situata proprio nel cuore delle Alpi.

Fra le vie del centro storico, i padroni di casa raccontano la storia della comunità, che grazie alla forza e alla determinazione, è riuscita a trasformare il proprio destino. Da un passato di isolamento e di povertà si arriva ai tempi moderni, dove nel borgo fervono i preparativi per le imminenti Olimpiadi Invernali.

In seguito, i conduttori si recano alle porte di Livigno ed incontrano Marco. Quest’ultimo, abitante del paese, racconta tutti i segreti dell’allevamento della pecora ciuta, la razza ovina più piccola dell’arco alpino, praticamente estinta ed oggi recuperata con successo. Contraddistinta soprattutto per le tipiche orecchie orizzontali, è una specie robusta e frugale, ma soprattutto agile, caratteristica che le permette di adattarsi molto bene all’ambiente tipico alpino.

Linea Bianca 26 aprile, visita ad uno degli Snow Park più importanti d’Europa

A Linea Bianca del 26 aprile è approfondito il percorso di 30 km che lambisce il centro di Livigno. Nella zona della Forcola e dell’Alpe Vago, circondati da una natura rigogliosa, i conduttori affrontano una meravigliosa escursione, propedeutica al racconto della tradizionale Festa delle Contrade, iconica competizione con gli sci di fondo sulla neve d’estate.

Infine, il trio di presentatori raggiungono, a Livigno, uno degli Snow Park più importanti di tutta Europa. Qui si allenano alcuni dei campioni di snowboard e freestyle più attesi fra quelli che affrontano le prossime Olimpiadi.