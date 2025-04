Stasera in tv domenica 27 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 27 aprile 2025, Rai

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Le straordinarie scoperte sul mondo vegetale, la vita delle foreste, l’adattamento e le capacità organizzative delle piante che comunicano, tra loro, sopra e sottoterra, l’abilità di difendersi dai pericoli e dai predatori. Riccardo Iacona ci porta questa sera alla scoperta del mondo vegetale.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La settimana di Rete 4 in prima serata si chiude con il talk condotto da Giuseppe Brindisi. L’apertura è sempre dedicata ai temi più caldi del momento, come le conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump. A seguire, approfondimenti su storie e argomenti che toccano da vicino i cittadini.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. I tentativi di record acquatici vanno in scena nella piscina termale più profonda del Pianeta, la Y-40 situata a Montegrotto (PD). Il campione d’apnea Umberto Pellizzari, inviato da Gerry Scotti, è presente per documentare le sfide, affiancato da Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Nuovo appuntamento domenicale con lo spin-off del programma di Davide Parenti. Ogni puntata si concentra, con nuovi approfondimenti e aggiornamenti, su un tema già affrontato in passato dagli inviati. Alla conduzione si alternano le stesse Iene, tra cui Alessandro De Giuseppe e Stefano Corti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole… Domenica. Secondo appuntamento del fine settimana con il talk di Massimo Gramellini. A differenza della versione lunga in onda al sabato sera, è una sorta di inserto culturale dove si approfondisce un argomento che fa discutere.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Che tempo che fa – Best Of. In onda questa sera una puntata con il meglio dell’apprezzato talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Rivedremo tanti ospiti nazionali e internazionali oltre alle gag più divertenti dell’atteso Tavolo. Il programma tornerà in diretta il 4 maggio.

I film di questa sera domenica 27 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film d’avventura del 2020, di Fred McLeod Wilcox, Lassie torna a casa, con Bella Bading, Anna Maria Muhe, Uwe Ochsenknecht. Costretti a separarsi perchè il padre perde il lavoro, il cane Lassie deve lasciare il suo giovane padrone Flo. Ma finisce in una famiglia che la maltratta. Comincia per il cane una lunga avventura, scappa e tornerà dal suo giovane padrone.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2000, di John Singleton, Shaft, con Samuel L. Jackson. Il rampollo di una ricca famiglia uccide un giovane afroamericano e riesce a farla franca. Pur di catturarlo, il detective John Shaft si dimette dal suo incarico, ma dovrà fare i conti con la corruzione che dilaga nella polizia.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1994, di Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, con Andie MacDowell, Hugh Grant. Charles, un impenitente single, ha una vera e propria avversione per i matrimoni. Un giorno, però, proprio ad una cerimonia incontra una donna che gli farà cambiare idea.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Mark Herman, Il bambino con il pigiama a righe, con Asa Butterfield. Un ufficiale nazista viene trasferito con la famiglia in campagna. Lì, il figlioletto Bruno stringe amicizia con un bambino che però vive dietro una recinzione di filo spinato.

Stasera in tv domenica 27 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Ali Abbasi, The Apprentice – Alle origini di Trump. Anni 70. Deciso ad uscire dall’ombra del padre e farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, Donald J. Trump incontra Roy Cohn, che gli insegnerà ad acquisire ricchezza e potere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Max Minghella, Teen spirit – A un passo dal sogno, con Elle Fanning. La sedicenne Violet, di famiglia modesta, sogna di diventare un cantante pop. Grazie al supporto di Vladimir, un insolito mentore, decide di partecipare ad un talent show.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il Gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Massimo, un valoroso generale romano, viene fatto schiavo dopo che Commodo ha sterminato la sua famiglia. Diventato un gladiatore, decide di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Dito Montiel, Empire State, con Dwayne Johnson, Liam Hemsworth. Chris ed Eddie, amici dall’infanzia, mettono a segno una rapina che frutta loro 15 milioni di dollari. Ma il detective James Ransone farà di tutto per recuperare la refurtiva.