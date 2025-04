Domenica 27 aprile, le principali reti Rai mandano in onda i consueti programmi tv di interviste, nei quali sono attesi vari ospiti. Come la scorsa settimana, non va in onda Che tempo che fa su NOVE, che dovrebbe riprendere la prossima settimana.

Domenica 27 aprile ospiti tv, chi c’è a Domenica In

Mara Venier, il 27 aprile dalle 14:00 su Rai 1, guida Domenica In. La diretta con lo show inizia con un sentito omaggio rivolto a Papa Francesco. Del Santo Padre, scomparso il 21 aprile, si parla con un talk, al quale presenziano Al Bano, Lino Banfi, i giornalisti Mario Sechi e Giovanna Botteri, il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

Il già citato Al Bano è protagonista di una intervista con la moglie Loredana Lecciso, poi esegue un medley di alcuni dei suoi brani più celebri. In studio c’è Giorgio Panariello, attore e comico che presenta il nuovo spettacolo teatrale E se domani. Infine, c’è Pino Insegno, che parla della prossima edizione di Reazione a Catena, al via l’8 giugno prossimo.

Stefano Accorsi e Carolyn Smith da Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:20 circa, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. Nel programma sono ospiti gli attori Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti del film Una figlia, da pochi giorni al cinema.

In programma una intervista alla coreografa e ballerina Carolyn Smith, a breve impegnata con il nuovo format Sognando Ballando. Inoltre, c’è Giovanni Scifoni, nel cast della fortunata fiction Che Dio ci aiuti 8. Per parlare del suo impegno da testimonial di Amref, onlus sanitaria dell’Africa, arriva Giobbe Covatta. Infine, per un omaggio a Papa Francesco, c’è Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano.

Domenica 27 aprile ospiti tv, gli altri programmi

Su Rai 2, domenica 27 aprile c’è Citofonare Rai 2, guidato da Simona Ventura e Paola Perego ed in partenza alle 10:15. Il programma ricorda Papa Francesco in compagnia di Rita Forte, Monica Leofreddi, Roberta Capua e Tiberio Timperi. A loro si aggiunge anche Don Daniel Antunez argentino e salesiano amico di Bergoglio.

Infine, su Rai 3, alle 16:15 parte Rebus con Giorgio Zanchini. Oggetto della puntata è la Festa della Liberazione, festeggiata per l’ottantesima volta lo scorso 25 aprile. Per parlarne è dato il benvenuto, in studio, alla storica Michela Ponzani e a Walter Veltroni. Per un focus sul legame cibo-politica, invece, interviene Fabio Ciconte, esperto di filiere alimentari e fondatore dell’associazione Terra.