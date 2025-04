Stasera in tv martedì 29 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 29 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.40, il programma Viva la danza. Roberto Bolle torna a celebrare con uno show in prima serata, al Teatro Filarmonico di Verona e in altre suggestive location, la Giornata Mondiale della Danza. In scaletta non solo numeri classici, ma anche altre forme di ballo. Si esibiscono con Bolle, come nel 2024, le più grandi star internazionali.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. “Non tutti vanno bene per la trasmissione. Devono corrispondere al titolo ‘Belve’. Certo personaggi fuori dal comune, dal carattere forte o comunque divisivi”: così Francesca Fagnani spiega il criterio che la guida nella scelta degli ospiti, come quelli della nuova puntata in onda questa sera.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Un giorno in pretura. Termina il ciclo primaverile del programma di Roberta Petrelluzzi. Anche stasera, un processo che ha fatto discutere, quello a Giuseppe Di Fonzo, accusato del più inumano dei crimini, l’assassinio della figlia. La piccola Emanuela morì a Bari a soli 3 mesi nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La stabilità del governo di Giorgia Meloni fa bene ai conti dell’Italia, come dimostra il recente aumento del rating da parte dell’Agenzia Standard & Poor’s, il primo degli ultimi quattro anni. Come sempre le mosse dell’esecutivo vengono commentate da Bianca Berlinguer con i suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della nuova stagione della fiction, Maria Corleone 2, con Rosa Diletta Rossi. Tony Zerilli, che ha provato ad uccidere Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) alla sfilata della Lady By Corleone, riesce a fuggire. Sulle sue tracce ci sono il latitante Don Luciano (Fortunato Cerlino), padre di Maria, e la polizia guidata dal pubblico ministero Luca Spada (Alessandro Fella).

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni resta in onda di martedì con tante nuove inchieste realizzate dalla redazione coordinata da Davide Parenti. Dal 9 maggio la giornalista romana sarà al timone su Canale 5 della nuova edizione del reality “L’isola dei famosi”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. L’ipotesi d‘innalzamento dell’età pensionabile è stata fra gli argomenti economici trattati nelle ultime puntate da Giovanni Floris, che anche stasera accoglie nel suo studio giornalisti e opinionisti per analizzare le mosse del governo Meloni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Ultime due puntate della seconda edizione del reality con Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene da preparare insieme. Due speciali che svelano cosa avviene dopo i pasti, tra brindisi e ricordi delle fatiche nella realizzazione delle puntate.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Un nuovo reality, nato dal successo delle edizioni di “Primo appuntamento”. Alcuni single partono per una crociera nel Mediterraneo per scoprire se fra loro c’è affinità. A bordo c’è anche Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 29 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Stephane Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger, Djimon Hounsou. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1996, di Cameron Crowe, Jerry Maguire, con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. Il procuratore sportivo Jerry Maguire perde il lavoro perché troppo idealista. Nel momento di crisi gli restano vicini solo un asso di football e una segretaria, mamma single.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Alberto Ferrari, Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri. Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna della quale s’invaghirono quando erano studenti. Lì scoprono che Amalia ha avuto un figlio da uno di loro. Ma da chi?

Stasera in tv martedì 29 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam, Idris Elba. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 1999, di Norman Jewison, Hurricane – Il grido dell’innocenza, con Denzel Washington. Stati Uniti, 1967. Il pugile di colore Rubin Carter viene condannato all’ergastolo per l’omicidio di tre persone. Verrà riabilitato e scarcerato solo dopo ventun anni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Brian Levant, Beethoven, con Charles Grodin. George, padre burbero ma dal cuore d’oro, accontenta i figli e si porta in casa Beethoven, cucciolo di sanbernardo. Ben presto la sua casa viene messa a soqquadro dall’irruenza di un quintale di cane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2024, di Ethan Coen, Drive-Away Dolls, con Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley. Decise a cambiare vita, le amiche Jamie e Marian intraprendono un viaggio verso la Florida. Ma le cose prendono una brutta piega quando s’imbattono in alcuni criminali.