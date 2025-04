Martedì 29 aprile iniziano gli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il torneo, al quale partecipano alcuni dei tennisti più importanti al mondo, si svolge al Foro Italico di Roma.

Internazionali BNL d’Italia 2025, il ritorno di Jannik Sinner

Quella del 2025 è la 82esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Ai nastri di partenza vi sono decine di tennisti noti in tutto il mondo, fra cui il nostro Jannik Sinner.

L’atleta, che attualmente occupa la prima posizione nel ranking, torna in attività dopo una pausa durata circa tre mesi, dovuta ad una squalifica arrivata dalla WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per il cosiddetto caso Clostebol.

Oltre a Sinner, partecipano al torneo altri tredici tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini, Sara Errani, Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto, Flavio Cobolli, Lucia Bronzetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Martina Trevisan, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

Le fasi clou del torneo

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 prendono il via il 29 aprile, quando iniziano le pre-qualificazioni, che proseguono fino al 3 maggio. In seguito si svolge il sorteggio del tabellone principale, le cui partite iniziano l’8 maggio, con i turni eliminatori che vanno avanti fino al 12. Seguono i quarti di finale, che terminano il 15 maggio. Il giorno seguente si svolgono le semifinali. La manifestazione sportiva giunge al termine il 17 e il 18 maggio, quando sono in calendario le finali del circuito femminile, del doppio e del maschile.

Nel corso delle tre settimane di competizione si svolgono oltre 300 incontri. Essi hanno come protagonisti stelle internazionali del tennis, fra cui Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Danil Medvedev, Coco Gauff, Aryna Sabalenka ed Alexander Zverev con Iga Swiatek, che gareggiano rispettivamente nel maschile e nel femminile con l’obiettivo di confermare il titolo vinto lo scorso anno.

Internazionali BNL d’Italia 2025, la Rai e Sky i punti di riferimento per vedere le partite

Solo su Sky è possibile vedere in diretta e in maniera integrale tutte le sfide degli Internazionali BNL d’Italia 2025. La piattaforma satellitare, infatti, dedica alla competizione l’intero palinsesto della rete tematica Sky Sport Tennis, visibile sul canale 203. Sono oltre 500 le ore di diretta previste, fra partite e studi dedicati.

In chiaro, invece, è possibile seguire gli Internazionali BNL d’Italia su Rai 2. Dal 7 al 18 maggio, infatti, Rai 2 inserisce nella propria programmazione tv una partita al giorno, compresa la finale maschile ed una fra quella femminile e del doppio. L’incontro è anticipato e seguito da uno spazio di approfondimento ed analisi, che ha come protagonista, fra gli altri, Adriano Panatta, che cura anche il commento tecnico dei match.

In streaming, gli Internazionali sono fruibili gratuitamente su Rai Play e a pagamento tramite l’applicazione Sky Go.