Martedì 29 aprile, Rai 2 manda in onda la prima puntata di Belve 2025. Il programma di interviste prende il via alle 21:20.

Belve 2025 prima puntata, lo spin off Belve crime la novità

Al timone di Belve c’è la solita Francesca Fagnani, che in ogni puntata intervista tre ospiti noti. Proprio i faccia a faccia sono la forza del programma. Fagnani, infatti, dà vita a dei confronti senza sconti con i vip protagonisti, che si mettono in gioco e rispondono a tutte le domande senza filtri e in modo onesto e diretto.

La nuova edizione è composta da cinque puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del martedì di Rai 2. La società che realizza il programma è la Fremantle Italia, che ha collaborato con la Direzione Rai Intrattenimento Prime Time. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili in diretta streaming su Rai Play.

La novità di quest’anno è l’arrivo dello spin off intitolato Belve Crime. Si tratta di una puntata speciale, proposta il 10 giugno, nella quale Fagnani realizza interviste a persone coinvolte nei casi più seguiti di cronaca nera.

Prima ospite Sabrina Impacciatore

Protagonista della prima puntata di Belve 2025 è l’attrice Sabrina Impacciatore. Quest’ultima ha una lunga carriera sia nel piccolo che nel grande schermo, avendo presenziato nel cast di titoli come Immaturi e L’Ispettore Coliandro. Inoltre, ha ottenuto popolarità anche all’estero, grazie alla sua partecipazione alla serie The White Lotus, successo globale rilasciato da HBO.

Impacciatore, nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, racconta: “Ho provato tantissime tipologie di droghe, sono rimasta un po’ sotto a quelle allucinogene. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni“. L’attrice, poi, aggiunge: “Per un po’ di tempo ho pensato di essere un maschio, ho avuto una sensazione di essere trans, di essere tutto e non una cosa definita“.

Belve 2025 prima puntata, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs

In seguito, durante Belve del 29 aprile arriva Nathalie Guetta. Nota per il ruolo di Natalina in Don Matteo, ha da poco terminato l’avventura come concorrente di Pechino Express. L’attrice, dialogando con Fagnani, afferma: “Mio fratello David Guetta (dj noto in tutto il mondo, ndr) è nato con il cervello più sgombro rispetto al mio. Tutti noi nasciamo con dei pesi che derivano dai genitori e lui, in tal senso, ha avuto un bagaglio più leggero rispetto al mio. In famiglia è stato sempre colui che ci rinfrescava“.

Infine, la prima puntata è arricchita da Marcell Jacobs, velocista e medaglia d’oro nei 100 metri durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.